Instagram sonunda gönderileri nasıl sıraladığını açıkladı

Son olarak Gazze’deki çatışmalar sırasında Filistin yanlısı içerikleri engelleyerek kullanıcılarının eleştirilerine hedef olan Instagram, gönderilerin nasıl sıralanacağını belirleyen algoritma yapısını bir blog gönderisiyle açıkladı.

Instagram’ın CEO’su Adam Mosseri Twitter hesabından da duyurduğu blog gönderisi “Anlamadığınız şeye güvenmek zordur” sözleriyle başlıyor. Mosseri, kullandıkları teknolojinin nasıl çalıştığına ve insanların uygulama genelindeki deneyimlerini nasıl etkilediğine daha fazla ışık tutacak bir dizi gönderiden ilkini paylaştığını aktarıyor.

NASIL BİR ALGORİTMA YAPISI VAR?

Öncelikle Mosseri, Instagram’ın yapay zekasının kullanıcıların düşündüğü kadar tek boyutlu olmadığını ve her birinin kendi amacı olan çeşitli algoritmalardan, sınıflandırıcılardan ve süreçlerden oluştuğunu açıkladı. Bu da, “Hikayeler”in “Keşfet” sayfasındaki içerikten farklı bir yapısı olduğu anlamına geliyor.

Mosseri bu durumu; “İnsanlar Hikayeler’de en yakın arkadaşlarını aramaya eğilimliler, ancak Keşfet’te tamamen yeni bir şey keşfetmek isterler” diye açıklıyor: “Yani; insanların onları nasıl kullandığına bağlı olarak, uygulamanın farklı bölümlerini farklı şekilde sıralıyoruz.”

İÇERİKLERİN SIRLANMA ÖNCELİKLERİ NELER?

Bazı gönderilerin neden diğerlerinden daha popüler olduğuna ve belirli hikayelerin ve gönderilerin kullanıcıların akışlarında neden ilk gösterildiği ile ilgili olarak da Instagram algoritmasının içeriği sıralamaya yardımcı olan dört noktaya odaklandığı belirtiliyor:

– Gönderi hakkında bilgiler: Bunlar hem bir gönderinin ne kadar popüler olduğuna dair sinyaller ve içeriğin kendisi hakkında daha sıradan bilgileri içeriyor. Örneğin; ne zaman yayınlandığı, bir video ise ne kadar uzun olduğu ve eğer varsa hangi konum bilgisi.

– Gönderen kişi hakkında bilgiler: Bu, kişinin kullanıcı için ne kadar ilginç olabileceğine dair bir fikir edinmemize yardımcı olur ve son birkaç hafta içinde insanların o kişiyle kaç kez etkileşime girdiği gibi sinyalleri içerir.

– Kullanıcının aktivitesi: Bu, kullanıcının nelerle ilgilenebileceğini anlamamıza yardımcı olur ve kaç gönderiyi beğendiği gibi bilgileri içerir.

– Etkileşim geçmişi: Bu bize, kullanıcının belirli bir kişiden gelen gönderileri görmekle genel olarak ne kadar ilgilendiğine dair bir fikir verir. Örneğin; birbirlerinin paylaşımlarına yorum yapıyorlar mı?

KRONOLOJİK SIRALAMA GERİ GELECEK Mİ?

Mosseri, kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri olan kronolojik sıralamanın yeniden geri gelip gelemeyeceğine de blog gönderisinde yanıt veriyor:

“2010’da ilk piyasaya çıktığımızda Instagram, kronolojik sırayla bir fotoğraf akışı sunuyordu. Ancak daha fazla insan katıldıkça ve daha fazla gönderi paylaşıldıkça, çoğu insanın umursadığı gönderiler bir yana, her şeyi görmesi imkansız hale geldi. 2016 yılına gelindiğinde, insanlar yakın bağlantılarından gelen gönderilerin neredeyse yarısı dahil olmak üzere akışlarındaki tüm gönderilerinin %70’ini kaçırıyordu. Bu yüzden gönderileri en çok neye önem verdiğinize göre sıralayan bir akış geliştirdik ve kullanıma sunduk.”

ALGORİTMAYI EĞİTEBİLİRSİNİZ

Kronolojik sıralamanın artık gelmeyeceğini belirten Mosseri, algoritmanın eğitilebileceğine de dikkat çekiyor:

“Gerçekten görmek istediğiniz daha fazla gönderiyi keşfetmek için şunları yapabilirsiniz: Instagram’a en çok kimin hikayeleri ve gönderileriyle ilgileneceğinizi söyleyen yakın arkadaşlarınızı seçin; sizin için önemli olmayan hesapları sessize alın ve önerilen gönderileri “ilgilenmiyorum” olarak etiketleyin.”

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