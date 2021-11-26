iPhone fiyatları zamlandı: İşte zamlı iPhone telefon fiyatları…

iPhone fiyatları Türkiye'de yaşanan kur artışı nedeniyle zamlandı. Zamlı iPhone fiyat listesi dudak uçuklattı. Hafta ortasında 16 bin TL olan iPhone 13 Pro, 20 bin liraya çıktı. Birkaç gün önce 8 bin TL’den satılan iPhone 11 fiyatı ise 11 bin TL’ye yükseldi. En pahalı iPhone modeli olan 13 Pro Max ise 29 bin TL’ye ulaştı.

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ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Türkiye’de satışta olan ürünlerinin fiyatlarını güncelledi. Yaşanan kur artışı nedeniyle başta telefonlar olmak üzere neredeyse tüm ürünleri zamlandı. Apple ürünlerine yüzde 20-25 aralığında zam geldi. Bazı ürünlerde bu oran yüzde 37'ye kadar çıkıyor.

İPHONE FİYATLARI NE KADAR?

Satışların durdurulduğu hafta ortasında 16 bin TL olan iPhone 13 Pro, 20 bin liraya çıktı. Birkaç gün önce 8 bin TL'den satılan iPhone 11 fiyatı ise 11 bin TL'ye yükseldi. En pahalı iPhone modeli olan 13 Pro Max ise 29 bin TL'ye ulaştı.

Dizüstü bilgisayar modellerine gelince, Macbook Air modellerinin başlangıç fiyatının 13 bin 500 TL'ye dayanması dikkat çekti. Macbook Pro'nun 13 inç modelinin fiyatı 17 bin 500 TL'den başlarken 16 inç modelleri ise neredeyse 50 bin TL'ye yükseldi.

İPHONE 13 SERİSİ 2 AYDA ARTTI

Eylül ayında tanıtımı yapılan iPhone 13 serisinin fiyatları iPhone 13 mini 13.999, iPhone 13 14.999, iPhone 13 Pro 20.999 ve iPhone 13 Pro Max 22.999 lira olarak belirlenmişti.

Türkiye’de yaşanan dolar artışı nedeniyle fiyatlar da arttı.