Jeff Bezos’tan NASA’ya 2 milyar dolarlık teklif

Bezos, NASA Başkanı Bill Nelson’a gönderdiği açık mektupta uzay ajansının, Blue Origin’e Ay yüzeyine 2024’te planlanan mürettebatlı gezi için bir Ay’a iniş aracı inşa etmesine izin vermesi halinde 2 milyar dolarlık bütçe yardımı teklif etti.

Milyarder iş insanı şirketinin, aracın düşük Dünya yörüngesindeki görevlerde test etme maliyetlerini de karşılayacağını ve NASA’nın muhtemelen yüz milyonlarca dolar değerinde harcama yapmasına gerek kalmayacağını söyledi.

NASA’NIN SPACEX İLE YAPTIĞI ANLAŞMAYI ELEŞTİRDİ

Bezos ayrıca; özellikle NASA ve SpaceX arasındaki anlaşmanın getirdiği birkaç endişeyi de dile getirdi. SpaceX ile birkaç yıllık, milyarlarca dolarlık bir başlangıç yapmanın önümüzdeki yıllarda anlamlı rekabete son vereceğine dikkat çekti:

“Bu tek kaynak seçiminin eksiklikleri fark edildi ve NASA, yeniden Ay inişi için teklifler talep etmeye başladı. Bu yeni yaklaşım, aceleye getirildiği, fonsuz olduğu ve tek kaynaklı tedarikçiye çok yıllı bir avantaj sağladığı için gerçek bir rekabet yaratmayacaktır.”

Bezos sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu görevin önemli olduğuna inanıyorum. Bu katkıları sunmaktan onur duyuyorum ve bunu yapabilmek için finansal bir konumda olduğum için minnettarım.”

NASA şimdiye kadar Bezos’un mektubu hakkında kamuoyuna herhangi bir yorum yapmayı reddetti.

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