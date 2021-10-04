Kanye West, teknoloji dünyasına girmeye hazırlanıyor

Son aylarda Kim Kardashian ile ayrılığı yüzünden sık sık gündeme gelen Kanye West, bu defa farklı bir alandaki girişimiyle konuşuluyor. West, son albümünün adıyla teknoloji şirketi kurmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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TMZ’ye göre; West, teknoloji endüstrisine girmek istiyor ve gelecekteki ürünlerinde Donda adını kullanmak için de ticari marka başvurusunda bulundu.

Ünlü rapçi, marka adını tablet bilgisayarlar, ses hoparlörleri, akıllı gözlükler ve giyilebilir teknoloji alanındaki ürünleri için kullanmak istiyor.

West, geçtiğimiz yıllarda da teknoloji girişimleri için Mark Zuckerberg’den 1 milyar dolar istemişti. Hatta ünlü rapçi bununla da kalmayıp San Francisco’daki yüksek teknoloji şirketlerinin de Afrikalı çocukların okula gitmesi için yaptıkları bağışı, kendisine yapmaları gerektiğini iddia etmişti.

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