Köpeklerin ortalama 89 kelime anlayabildiği ortaya çıktı

Kanada'da yapılan yeni araştırmalar köpeklerin yalnızca 'kalk, otur, yat' gibi komutları değil, 89 farklı kelimeyi anlayabildiğini ve hafızalarında tutabildiğini ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Uzun yıllardır insanların can dostu olan köpeklerin, sadece ‘yat, kalk, otur’ gibi emir sözcüklerini değil toplamda 89 kelimeyi anlayabildiği ortaya çıktı.

Kanada’da yapılan araştırmalarda, çeşitli köpek ırklarının sahipleriyle olan ilişkileri gözlemlendi. Ortalama olarak köpeklerin 89 sözcüğü hafızasında tutabildiği ve bunlara tepki verebildiği bildirildi. Özellikle daha zeki ırklarda ve köpeklerde bu sayının 215’e kadar yükselebileceği ortaya çıkarıldı.

Yazarlar, “otur”, “yuvarlanmak” ve “yatmak” gibi klasikler de dahil olmak üzere, köpeklerin yanıt verdiği bildirilen kelimelerin çoğunluğunu komutların oluşturduğunu buldu.

KOMUTLARDA DAHA BAŞARILILAR

Hemen hemen tüm köpeklerin kendi isimlerine tepki verdiği ve çoğu ‘otur’, ‘gel’, ‘aşağı’, ‘kal’, ‘bekle’, ‘hayır’, ‘tamam’ ve ‘bırak’ gibi komutlara yanıt verdiği bildirildi. .

Bununla birlikte, araştırmacılar, köpeklerin en çok kelimeye cevap vermeyi öğrenmesi için muhtemelen resmi eğitimin gerekli olacağını ifade ediyor.

Köpeklere cinslerine göre bakıldığında, Avustralyalı Çoban, Border Collie ve Alman Çoban dahil olmak üzere çoban köpekleri ve Bichon Frise, Cavalier King Charles Spaniel ve Chihuahua gibi köpeklerin diğer cins türlerine göre daha fazla kelime ve ifadeye yanıt verdiği bulundu.

Yeni çalışma, Kanada Dalhousie Üniversitesi Psikoloji ve Sinirbilim Bölümü araştırmacıları Catherine Reeve ve Sophie Jacques tarafından yapıldı. Uzmanlar, ‘Mevcut çalışma, köpeklerin özellikle nesne kelimelerden ziyade komutlara yanıt vermede usta olabileceğini öne süren mevcut araştırmalarla tutarlıdır.’ ifadelerinde bulundu.

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