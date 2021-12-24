Kriptoyu yasaklayan ülkeler çoğalıyor

Kongre Hukuk Kütüphanesi Küresel Hukuk Araştırmaları Müdürlüğü'nün hazırladığı bir rapora göre, 50 ülke daha kriptoya yasak getirdi. Yayın ilk olarak Bitcoin ve Ethereum haberlerini paylaşan Decrypt tarafından rapor edildi.

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Araştırma, ilk kez 2018’de ortaya çıkmasından bu yana kriptoyu yasaklayan ülke sayısının önemli ölçüde arttığını ortaya koydu. Şu anda dokuz ülkede kriptoyu yasa dışı kılan mutlak bir yasak var.

Rapora göre, Cezayir, Bangladeş, Çin, Mısır, Irak, Fas, Nepal, Katar ve Tunus kriptoyu yasaklayan ülkeler arasında. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, bu yılın başlarında yaptığı kısıtlamayla kripto piyasalarını alt üst etmişti.

Ülke yıllardır dijital varlıklara karşı hamleler yapıyor olsa da mayıs ve haziran aylarında kripto ticareti yapan finansal kurumlara ve kripto madenciliğine yönelik baskıları kripto para birimlerinin fiyatlarında keskin bir düşüşe neden oldu.

CoinGecko verilerine göre kripto piyasası bu yıl 2,5 trilyon doların üzerine çıktı ve bu çeyrekte 3 trilyon doları geride bıraktı. Raporda, patlayıcı büyümeyle birlikte, daha fazla ülkenin vergi rejimine kripto para getirmesinin yanı sıra kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı koyma amaçlı yasaları yürürlüğe koyduğu belirtildi.

Raporda, piyasayı en iyi nasıl düzenleyeceği konusunda hâlâ boğuşmakta olan Amerika Birleşik Devletleri, hem vergi kanunu hem de kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kanunlarına sahip olarak işaretlendi.

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