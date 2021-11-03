Kuzey Kore’den eğitime destek olması için robot öğretmen

Kaşlarını çatan mavi gözleriyle ve göğsündeki Kuzey Kore bayrağıyla oyuncak benzeri bir robot, çocukların temel düzeyde matematik, müzik ve İngilizce öğrenmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore devlet televizyonu KRT tarafından yayınlanan görüntülerde, 80 santimetre uzunluğundaki robot, kadın sesiyle kollarını sallayarak “Çocukların zekâsını geliştiren eğitim teknolojilerinin öğretilmesine yardım ediyorum” diyor.

KRT görüntüleri, insansı görünüme sahip iki büyük plastik robot daha gösteriyor. Robotlardan birinin beyaz yuvarlak kafasının içine yerleştirilmiş bir ekranda gülen bir yüze sahip olduğu, diğerinin ise mavi plastik bir takım elbise giydiği ve beyaz çerçeveli gözlük taktığı görünüyor.

Pyongyang’daki bir üniversitede profesör olan Park Kum Hee, KRT’ye, eğitim robotlarının geliştirilmesi sırasında zorluklarla karşılaştığını, robotların hem Korece hem de yabancı dillerde soru sorulduğunda genellikle başlarını salladıklarını anlattı.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE DERS VERİYOR

Park, “Bu robotun zekâsını yükseltmek, psikoloji alanında uzman biri olarak benim için zordu” dedi.

KRT görüntülerde; müzik, matematik ve İngilizce dersinde robottan sonra tekrar eden maske takan ilkokul öğrencilerine yer veriyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, son yıllarda teknolojik ve bilimsel yenilikleri teşvik ederek eğitim reformu için yoğun çalışmalar yapıyor.

Kuzey Kore geçen yılın Haziran ayında okulları yeniden açmış, ancak çocukların sınıflarda maske takmasını zorunlu hale getirmişti.

Münzevi ülke resmi olarak tek bir corona virüsü vakası bildirmedi, ancak sınırların kapatılması ve yurt içi seyahat kısıtlamaları dahil olmak üzere katı önlemler aldı.

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