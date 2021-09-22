Litvanya’dan ‘Çin malı telefonları çöpe atın’ çağrısı

Litvanya Savunma Bakanlığı, 'sansür endişeleri' nedeniyle, vatandaşlarından Çin menşeili akıllı telefon satın almamalarını eğer kullanıyorlarsa da 'telefonlarını çöpe atmalarını' istedi.

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Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin’de üretilen akıllı telefonlarda ‘yerleşik sansür özelliği’nin bulunduğunu tespit ettiklerini öne sürerken, vatandaşlarına Çin’de üretilen akıllı telefonları satın almamalarını ve halihazırda bu cihazları kullananlara da ‘telefonlarını çöpe atmalarını’ tavsiye etti.

Litvanya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, Çinli akıllı telefon devi Xiaomi tarafından üretilen ve Avrupa’da satışa sunulan akıllı telefonların ‘Özgür Tibet’, ‘Yaşasın Tayvan’ın bağımsızlığı’ veya ‘demokrasi hareketi’ gibi terimleri tespit etme ve sansürleme imkanına sahip olduğunu öne sürdü.

GÜVENLİK AÇIĞI TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın Ulusal Siber Güvenlik Merkezi tarafından yayımlana raporda,, Xiaomi’nin Mi 10T 5G telefon yazılımında yer alan bu özelliğin Avrupa Birliği bölgesi için kapatıldığını, ancak herhangi bir zamanda uzaktan açılabileceğini söyledi.

Raporda, Xiaomi telefonlarının ‘Singapur’daki bir sunucuya şifrelenmiş telefon kullanım verileri gönderdiği’ öne sürülerek, Çinli Huawei’nin P40 5G model akıllı telefonunda da ‘güvenlik açığı’ tespit edildiği, ancak OnePlus modelinde herhangi bir açığa rastlanmadığı belirtildi.

Huawei’nin Baltık temsilcisi, yerel medyaya açıklamasında, telefonlardaki kullanıcı verilerinin üçüncü taraflarla paylaşılmadığı vurgulandı. Xiaomi’den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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