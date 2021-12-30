Melania Trump’ın aniden sıklaşan sosyal medya paylaşımları dikkat çekti

Aylarca süren sessizliğin ardından, Noel'den önce eski First Lady Melania Trump, yeni projesini duyurmak için elinden geleni yaptı ve Twitter'dan bu projesini 17 kez paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Bu yılın yükselen akımı NFT’ye Melania Trump da kayıtsız kalmadı. Melania Trump, sosyal medya platformları ve web sitesinde yaptığı açıklamada, “Sanata olan tutkumu somutlaştıran ve Be Best girişimim aracılığıyla çocuklara olan devam eden bağlılığımı destekleyecek yeni NFT çalışmamı duyurmaktan gurur duyuyorum” dedi. Trump o zamandan beri Twitter hesabında bu çabayla ilgili 17 kez paylaşımda bulundu.

Fransız sanatçı Marc-Antoine Coulon tarafından çizilen NFT, Trump’ın “İlham, güç ve cesaretle ileriye bak” dediği bir ses klibi ile birlikte geliyor.

Perşembe günkü açıklamasında Trump, “Bu yeni teknoloji tabanlı girişim aracılığıyla, çocuklara koruyucu aile topluluğundan çıktıktan sonra gelişmeleri için programlama ve yazılım geliştirme de dahil olmak üzere bilgisayar bilimi becerileri sağlayacağız” yazıyor.

Trump’ın açıklamasında, gelirin bir kısmının, koruyucu aile sistemine gideceği belirtilse de bu kısmın ne olduğu konusunda herhangi bir ayrıntı verilmedi.

DAHA FAZLA NFT GELİYOR

Trump’ın web sitesi MelaniaTrump.com’daki bilgilere göre, önizlemesi 4 Ocak’ta ve canlı yayın tarihi 11 Ocak’ta planlanan ikinci bir NFT parçası muhtemelen önümüzdeki ay sunulacak.

NFT pazarına girme kararı konusunda Trump’a kimin tavsiyede bulunduğu belli değil, ancak eski Beyaz Saray yetkilisi, bunun Trump’ın “meşgul görünmeye çalışma” yolu olduğunu öne sürüyor.

DAHA ÖNCE NFT’LERE KARŞIYDI

Eşi NFT dünyasına girse de Donald Trump, haziran ayında kripto para biriminin “dolar karşısında bir aldatmaca” olduğunu söylemişti ve yükselen trendin doğruluğunu sorgulamıştı.

“Bu dünyanın para birimi dolar olmalı” diyen Trump, ağustos ayında da kripto para birimlerinin olasılıkla bir felaket olduğunu ve büyük bir hayran olmadığını söylemişti.

Ancak eşi Melania’nın NFT girişimi ortaya çıktıktan bir gün sonra, Donald Trump kripto konusunda yeni bir anlayışa sahip oldu.

Ofisinden kamuoyuna yaptığı açıklamada, “Eşim Melania’yı tebrik ederim. Melania’nın yeni NFT işinin lansmanı, MelaniaTrump.com, blok zinciri teknolojisinden yararlanarak Melania’nın hayranlarına, sanat uzmanlarına ve genel olarak halka, nadir ve sınırlı koleksiyon yapma yeteneği sağlayacak” dedi.

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