Meşhur fuara şok: Dev markalar gitmeme kararı aldı

Her yıl Ocak ayında ABD'de gerçekleşen bilim ve teknoloji fuarı CES'e bu yıl birçok şirket Omicron varyantı nedeniyle katılamayacaklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Yeni yılın ardından düzenlenen ve uluslararası kamuoyunda teknolojinin gidişatını gösteren Consumer Electronics Show (CES) bu yıl da Las Vegas’ta kapılarını tüketicilere ve şirketlere açmaya hazırlanıyor…

Fakat aralarında Amazon, Meta, Twitter ve Pinterest’in de olduğu çok sayıda şirket Omicron varyantı sebebiyle bu etkinliğe ekip yollamayacaklarını açıkladı. Her yıl 180.000’den fazla insanın katıldığı ve Las Vegas’ta düzenlenen CES en yeni teknoloji trendlerini ve cihazlarının tanıtıldığı bir etkinlik olarak da biliniyor.

Amazon’un akıllı ev makası Ring’in sözcüsü Reuters haber ajansına bir açıklama yaparak, “Gelecek ay yapılacak CES’e Omicron varyantındaki belirsizlik ve ani durum değişmesi sebebiyle ekip göndermeyeceğiz” dedi.

CEO KONUŞMASINI İPTAL ETTİ

Öte yandan ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg’in haberinde ise Amazon ve alt şirketi Ring’in de fuarda yüz yüze görüşmelere karşı olduğu da belirtildi. Etkinliğin ana sponsorlarından olan T-Mobile ise CES’teki etkinliklerini azaltma kararı alırken şirket CEO’sunun da konuşmasını iptal ettiği kaydedildi.

Aşı, maske zorunluluğunun olduğu ve 5-8 Ocak’ta gerçekleşecek etkinlikle ilgili Twitter da katılımcı sayısını azaltırken hem Twitter hem de Facebook’un etkinliği internet üzerinden takip etme planları yaptığı da belirtildi.

Öte yandan Qualcomm, Sony, Alphabet’in bünyesindeki Google ve Waymo, etkinliğe katılacaklarını açıkladı.

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