Meta, 50 bin kullanıcısını uyardı: “Gözetlenmiş olabilirsiniz”

Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın ana şirketi Meta, yedi izleme şirketini platformlarından yasakladığını söyledi. Söz konusu şirketlerin on binlerce Instagram ve Facebook kullanıcısını gözetlemiş olabileceğinden şüpheleniliyor.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Meta, perşembe günü yaptığı bir duyuruda, yedi özel gözetleme firmasını platformlarından çıkardığını ve kim ya da kimler tarafından kullanıldığı bilinmeyen sahte profillerden oluşan bir ağ olduğunu söyledi. Meta, şirketlerin topluluk standartlarını ve hizmet şartlarını ihlal ettiğini ve ihlallerinin ciddiyeti göz önüne alındığında artık platformlarını kullanmalarının yasaklandığını söylüyor. Duyuru ile birlikte yayınlanan raporda Meta yetkilileri, ürkütücü şirketlerden kurtulmak için ne kadar çaba sarf ettikleri hakkında ayrıntılar da paylaştı:

“100’den fazla ülkede internet üzerinden insanları hedef alan yedi kuruluşu devre dışı bıraktık; bulgularımızı güvenlik araştırmacıları, diğer platformlar ve politika yapıcılarla paylaştık. Ayrıca hesaplarının güvenliğini güçlendirmelerine yardımcı olmak için hedeflendiğine inandığımız kişileri de uyardık.”

GAZETECİLER VE AKTİVİSTLER HEDEF ALINIYOR

Raporda, casus firmaların büyük ölçüde, belirli kullanıcılarla etkileşime geçmek, çeşitli kapalı topluluklara kendilerini sevdirmek ve belirli kişileri (çoğunlukla gazetecileri ve aktivistleri) takip etmek için kullandıkları sahte profil ağlarından yararlandıkları belirtiliyor.

Meta, dünya çapında bu kötü niyetli faaliyetler tarafından hedef alındığına inandığı yaklaşık 50.000 kişiyi uyardığını da söyledi.

Raporda adı geçen şirketlerin birçoğu gizlilik skandallarına karıştı. Firmalardan biri olan Hindistan merkezli BelltroX, daha önce gazetecilere, çevre aktivistlerine, politikacılara ve bankacılara karşı uygulanan kiralık hack planlarıyla ilgili iddiaların odağındaydı. Diğer bir şirket olan Cytrox, Kuzey Makedonya merkezli bir casus yazılım üreticisi. Araştırmacılar, şirketin NSO Group’un Pegasus casus yazılımına benzer şekilde telefonlara sızabildiği iddia edilen Predator adlı ticari kötü amaçlı yazılımını detaylandıran bir çalışma yayınladı.

ÇOĞUNLUĞU İSRAİL MERKEZLİ

NBC, Meta’nın yasakladığı şirketlerden CobWebs Technologies, Bluehawk CI, Cognyte ve Black Cube’in İsrail’de bulunduğunu bildirdi.

Yasaklı firmalar arasında yer alan Black Cube en çok tanınanlardan biri. Şirket, 2016 yılında Harvey Weinstein tarafından cinsel istismar mağdurlarını ve film patronu aleyhindeki iddiaları araştıran gazetecileri gözetlemek için tutuldu.

Meta, sosyal ağlarındaki temizlikle ilgili yayınladığı raporu şu şekilde sonlandırıyor:

“Gözetleme yazılımları yalnızca suçlulara ve teröristlere odaklandıklarını iddia etseler de kendi soruşturmamız, bağımsız araştırmacılarımız, sektördeki meslektaşlarımız ve hükümetler hedeflemenin gerçekten ayrım gözetmediğini ve gazetecileri, muhalifleri, otoriter rejimlerin eleştirmenlerini içerdiğini gösterdi. Aslında, bizim gibi platformlar için bu tür bir hedeflemenin amacını veya meşruiyetini anlamanın ölçeklenebilir bir yolu da yok.”

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