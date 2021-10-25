Microsoft duyurdu: Rus hackerlar saldırdı

ABD merkezli yazılım şirketi Microsoft, Rus hackerların ABD'deki birçok kurum ve kuruluşa saldırdığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Microsoft’un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda, Rusya merkezli hackerların çok sayıda kurum ve kuruluşa siber saldırı düzenlediği aktarıldı.

1 Temmuz ile 19 Ekim arasında 609 şirket ve kurumun Microsoft’a saldırı ile ilgili bilgi verdiğini aktaran yetkililer, “Bulut hizmet sağlayıcıları, satıcılar ve diğer teknoloji sağlayıcılara saldırı düzenlendi” açıklamasını yaptı. Bu saldırıların çok az bir oranının başarılı olduğu da aktarıldı.

Microsoft yetkilileri, “Bu saldırılar Rusya’nın uzun vadeli sistematik erişim sağlama amacını gösteriyor” ifadesini kullandı.

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