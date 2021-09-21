NASA, Ay’da su arayacak

NASA, Ay'da su aramaya başladıklarını açıkladı. 433 milyon dolar değerindeki VIPER robotik araç, 100 gün boyunca kraterde su arayacak.

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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Ay’ın Nobile kraterinde su aramaya hazırlanıyor. VIPER isimli uzay aracı, Ay’daki su izlerini aramak için 2023 yılında kratere iniş yapacak.

NASAı, robotik aracın, Ay’ın güney kutbunda 45 mil genişliğindeki Nobile Krateri’nin batı kenarına ineceğini duyurdu. VIPER’ın Nobile yakınlarına inişinden itibaren 100 gün süreyle bölgede keşif çalışması yapması planlanıyor.

433 milyon dolar değerindeki VIPER eğer görevini başarıyla tamamlayıp kraterde su bulabilirse bu astronotların gelecekteki görevleri için de oldukça önemli olacak. Bilim insanları, bu buluşun gelecekte içecek su, solunacak hava ve geri dönüş için roketlere yakıt olabilecek hatta güneş sisteminin dışından Dünya’ya dönüşlerde kullanılabilecek yakıt için faydalı olacağı öngörüsünde bulunuyor.

NASA yetkilileri Nobile bölgesinin hem yumuşak hem de çeşitli bir arazi sunması sebebiyle araç için en uygun bölgelerden biri olduğunu belirtiyor.

VIPER yaklaşık bir golf arabası büyüklüğünde ve yaklaşık yarım ton ağırlığı ile yüzeyin altından örnek toplamasına ve geri getirmesine imkan veren bir dizi araç gereç taşıyabilme kapasitesine sahip.

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