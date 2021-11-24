NASA gök taşını vuracak DART’ı uzaya fırlattı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, dünyayı korumak amacıyla ilk kez DART uzay aracını bir gök taşıyla çarpışması için fırlattı.

Sozcu.com.tr

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), olası bir gök taşının Dünya'ya çarpmasını önleyecek teknolojiyi test etmek için tarihi bir fırlatma gerçekleştirdi.

‘Double Asteroid Redirection Test’ (DART) görevi için uzay aracı ABD’nin California eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden SpaceX’in Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.

Başarılı bir şekilde fırlatılan DART uzay aracı, iki gök taşı sistemi Didymos'un daha küçük gök taşına çarpmak ve yörüngesini değiştirmeyi hedefliyor. Çarpma sırasında DART’ın hızının saatte 24 bin kilometreye ulaşması bekleniyor.