NASA, Güneş Sistemi’nin en büyük uydusunun fotoğraflarını yayınladı

Gri, yoğun bir şekilde kraterli olan Ganymede, Ay’a çok benziyor. Ancak buzlu kaya 400 milyon milden daha uzakta, Güneş Sistemi’nin en büyük uydusu ve Jüpiter’i çevreliyor.

NASA’nın Juno uzay aracı 2016’dan beri Jüpiter’in etrafında roket gibi hareket ediyor, ancak pazartesi günü Ganymede’in 645 mil yakınına gitmeyi başardı. Ganymede’ye yirmi yıldan fazla bir süredir hiçbir uzay aracı bu kadar yaklaşmamıştı. En son 2000 yılında, NASA’nın Galileo uzay aracı bu kadar yakın olabilmişti.

BİR UZAY ARACI İLK DEFA BU KADAR YAKLAŞTI

Sadece 25 dakika içinde Ganymede, Juno’nun görüş noktasında uzak bir ışık noktası olmaktan, baş döndürücü, yuvarlak bir diske ve sonra tekrar bir ışık noktasına dönüştü.

NASA, salı günü ilk iki görüntüyü yayınladı. NASA’nın basın açıklamasında Juno uzay aracı ekibine liderlik eden Scott Bolton, “Bu, herhangi bir uzay aracının en yakın olduğu zaman. Herhangi bir bilimsel sonuca varmak biraz zaman alacak, ancak o zamana kadar bu Merkür gezegeninden daha büyük olan tek uyduya hayret edebiliriz” dedi.

Bilim insanları, Ganymede’nin buzlu kabuğunun 500 mil altında, Dünya’dan daha fazla su tutacak bir tuzlu su okyanusuna ev sahipliği yapabileceğine inanıyor. Aynı zamanda, kendi manyetik alanına sahip Güneş Sistemi’ndeki tek uydu. Bilim insanları Juno uçuşunun, hem Ganymede’nin buz kabuğu hem de manyetik alanı hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olacağını umuyor.

Bu görüntü sadece Juno’nun kamerasının yeşil ışık filtresinden alındı. Önümüzdeki günlerde NASA, kırmızı ve mavi ışık filtreleriyle yakalananlar da dahil olmak üzere uzay aracından daha fazla görüntü almayı bekliyor.

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