NASA’dan büyük buluş: Mars’ta yaşam olabileceğine dair kanıt

Bir süredir Mars'ta keşiflerini sürdüren Perseverance gezgini tarafından çekilen görüntüler, Mars'ta bir dönem su olduğunu ortaya koydu.

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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Mars’ta Jezero Krateri’nde önemli bir keşfe imza attı. NASA'nın Persevance aracı, Mars’tak eski kurumuş nehir yatağı keşfetti.

Bilim insanları, Perseverance gezgini tarafından çekilen ve milyarlarca yıl önce gezegende suyun nasıl aktığını gösteren fotoğrafları Journal of Science’da yayınladı.

Vous vous souvenez de ces superbes images du delta de Jezero et de la butte Kodiak prises par l'instrument #SuperCam quelques semaines après l'arrivée de #Perseverance sur #Mars ? (mosaïques ci-dessous par @thomas_appere) pic.twitter.com/yNHKsRB1tH — Le Planétolog (@leplanetolog) October 7, 2021

Persevance tarafından çekilen ve yayımlanan görüntülerde, ‘Kodiak Butte’ olarak bilinen ve ‘dalgalanan su seviyeleri ve sonraki aşamalarda değişen akış stilleri altında kapalı bir göl sistemini gösteren’ bir kaya oluşumunun fotoğrafları yer alıyor.

Bilim insanları, bu yeni bulgunun, NASA’nın gezegenin daha fazla araştırılmasına ilişkin kararlarına rehberlik edecek ‘benzeri görülmemiş bir bilgi noktası’ sağladığını söyledi.

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