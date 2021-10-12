NASA’dan büyük buluş: Mars’ta yaşam olabileceğine dair kanıt
Bir süredir Mars'ta keşiflerini sürdüren Perseverance gezgini tarafından çekilen görüntüler, Mars'ta bir dönem su olduğunu ortaya koydu.
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Mars’ta Jezero Krateri’nde önemli bir keşfe imza attı. NASA'nın Persevance aracı, Mars’tak eski kurumuş nehir yatağı keşfetti.
Bilim insanları, Perseverance gezgini tarafından çekilen ve milyarlarca yıl önce gezegende suyun nasıl aktığını gösteren fotoğrafları Journal of Science’da yayınladı.
Persevance tarafından çekilen ve yayımlanan görüntülerde, ‘Kodiak Butte’ olarak bilinen ve ‘dalgalanan su seviyeleri ve sonraki aşamalarda değişen akış stilleri altında kapalı bir göl sistemini gösteren’ bir kaya oluşumunun fotoğrafları yer alıyor.
Bilim insanları, bu yeni bulgunun, NASA’nın gezegenin daha fazla araştırılmasına ilişkin kararlarına rehberlik edecek ‘benzeri görülmemiş bir bilgi noktası’ sağladığını söyledi.