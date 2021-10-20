NASA’dan Samanyolu’nu incelemek için 150 milyon dolar

NASA'nın yeni 150 milyon dolarlık gama ışını teleskopu COSI, Samanyolu galaksisinin evrimini inceleyecek. NASA, 150 milyon dolarlık görevin 2025'te başlamasını bekliyor.

Sozcu.com.tr

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NASA, Samanyolu’nu incelemeye yardımcı olacak, yıldızların nasıl doğup öldüklerine ve galaksiyi hangi kimyasal elementlerin oluşturduğuna ışık tutacak yeni bir teleskop seçti. Uzay ajansı, galaksiyi incelemek için Compton Spektrometresi ve Görüntüleyicisi’ni (COSI) seçtiğini duyurdu.

NASA yaptığı açıklamada, yaklaşık 150 milyon dolara mal olması beklenen görevin 2025’te başlaması gerektiğini söyledi.

DÜNYA’NIN OLUŞUMUNA IŞIK TUTACAK

COSI, galakside kimyasal elementlerin nerede oluştuğunu anlamaya yardımcı olmak için ama ışınlarını inceleyecek. Ayrıca, bir elektronla aynı kütleye sahip olan ancak pozitif bir yüke sahip olan atom altı bir parçacık olan pozitronlara da ışık tutması bekleniyor.

NASA’dan Thomas Zurbuchen, “COSI, Dünya’nın oluşumu için çok önemli olan kendi Samanyolu galaksimizdeki kimyasal elementlerin kökeni hakkındaki soruları yanıtlayacaktır” dedi.

COSI teleskopunun arkasındaki araştırmacılar, teknolojiyi mükemmelleştirmek için onlarca yıl harcadılar. 2016 yılında, NASA’nın süper basınçlı balonuna cihazın bir versiyonunu gönderdiler.

Teleskop, NASA’nın 2019’da 19 teklif alan ve dört konsept seçen Astrofizik Kaşifleri Programı aracılığıyla seçildi. Program, NASA’nın Greenbelt, Maryland’deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi tarafından yönetiliyor.

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