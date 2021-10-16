NASA’nın 12 yıl sürecek tarihi Jüpiter görevi başladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Jüpiter'in çevresindeki Trojan gök taşlarını incelemek üzere Lucy uzay aracını fırlattı.

Sozcu.com.tr

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NASA’dan yapılan açılamada, Lucy’nin, Trojan gök taşlarını incelemek üzere gönderilen ilk uzay görevi olacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Trojanlar, Güneş’ten Jüpiter ile aynı uzaklıkta, gaz devi Jüpiter’in önünde ve arkasında Güneş’in yörüngesinde dönen dış Güneş Sistemi gök taşlarıdır. Gaz devi normalde çevresindeki tüm göktaşları dağıtacak kadar büyüktür, ancak Güneş ve Jüpiter’in birleşik çekimsel etkileri nedeniyle, bu Trojan gök taşları sabit yörüngelerde (Lagrange Noktaları olarak bilinen yerin etrafında) milyarlarca yıldır kapana kısılmışlardır. Bu Trojanlar, erken Güneş Sistemi’nin kalıntılarının benzersiz, daha önce hiç keşfedilmemiş bir örneğini sağlar” denildi.

Ayrıca, bu gök taşlarının, Güneş Sistemi’nin tarihini deşifre etmek adına hayati ipuçları taşıdığı belirtildi.

LUCY GÖREVİ ADINI NERDEN ALIYOR?

12 yıl sürecek görevin adını, Donald Johanson ve Tom Gray tarafından 24 Kasım 1974’te Etiyopya’da bulunan erken bir insansı fosilleşmiş iskeletinden aldığı ifade edilirken, söz konusu iskeletin de ismini The Beatles’ın ünlü Lucy in the Sky With Diamonds şarkısından aldığı belirtildi.

Açıklamada, Lucy fosilinin insanlığa dair benzersiz bilgiler sağlaması gibi Lucy görevinin de gezegenlerin kökeni ve Güneş Sistemi’nin oluşumu hakkındaki bilgileri kökten değiştirmeyi vadettiği ifade edildi.