NASA’nın Ay projesi tehlikede

Geçen hafta Jeff Bezos, uzay girişimi Blue Origin'in, Elon Musk ile Ay iniş sözleşmesi yapan NASA'ya dava açtığı bildirmişti. Şimdi, dava nedeniyle NASA, Ay'a iniş aracı üzerindeki çalışmayı bir kez daha durdurması gerekiyor ve bu da ajansın zaman çizelgesini tehlikeye atıyor.

Sozcu.com.tr

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Bu yılın nisan ayında NASA, 2024’te Artemis 3 görevinde astronotları taşımak için gereken uzay aracının inşasına yardımcı olacak Human Lander System (HLS) sözleşmesini SpaceX’e verdiğini açıklamıştı. Projeye şimdi iki kez ara verilmesi gerekecek.

NASA yetkilileri Space.com’a yaptıkları açıklamada şunları söyledi: “NASA, insan iniş sistemi (HLS) A Seçeneği için SpaceX ile çalışmayı gönüllü olarak durdurdu, 19 Ağustos – 1 Kasım tarihleri ​​arasında sözleşme yürürlüğe girdi. Bu geçici iş durdurma karşılığında, tüm taraflar 1 Kasım’da sona erecek olan hızlandırılmış bir dava takvimi üzerinde anlaştılar. NASA yetkilileri, davanın ayrıntılarını gözden geçirmek ve zamanında bir çözüm bulmak için Adalet Bakanlığı ile çalışmaya devam ediyor.”

Bu gecikmeyle birlikte, uzay giysileri gibi bileşenlerini içeren görevleriyle birlikte, NASA’nın 2024 yılına kadar ABD astronotlarını Ay’a geri gönderme hedefi tehlikeye düşüyor.

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