NASA’nın uzay aracı gök taşını vuracak

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, dünyayı korumak amacıyla ilk kez uzay aracını 24 Kasım'da bir gök taşıyla çarpışması için fırlatacak.

Sozcu.com.tr

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), tehlikeli bir gök taşının Dünya’ya çarpmasını önleyecek teknolojiyi test etmek için 24 Kasım’da dikkat çekici bir fırlatma işlemi gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

NASA, dünyayı korumak amacıyla “Double Asteroid Redirection Test (DART)” görevi için ilk kez uzay aracını bir gök taşıyla çarpışması için fırlatacak. Görev, iki gök taşı sistemi Didymos’un daha küçük gök taşına çarpmak ve yörüngesini kinetik etki yoluyla değiştirmeyi hedefliyor.



YÖRÜNGESİNİ DEĞİŞTİRECEK



Dimporphos olarak bilinen daha küçük gök taşının çapı yaklaşık 160 metre, büyük olanı ise yaklaşık 780 metre ve dünya için hiçbir tehdit oluşturmuyor. Dimorphos’tan yüzlerce kat daha küçük olan DART, gök taşını saatte 24 bin kilometre hızla vuracak. DART koordinasyon lideri Nancy Chabot, çarpışmanın gök taşını tamamen yok etmeyi değil, yörüngesini bir derece içinde hafifçe değiştirmeyi amaçladığını ifade etti.

DART, ABD’nin California eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.