NFT nedir, ne işe yarar?

Dijital eserin veya varlığın eşsiz olarak tescillenmesine olanak sağlayan NFT’de GIF’ler, şarkılar ve videolar dahi bulunuyor. Bir nevi dijital sertifika olan NFT'de, bir sanat eseri ya da resim fiziksel bir varlık olarak bulunmuyor.

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NFT, yani non-fungible token son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. NFT için fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımaları olarak adlandırılıyor.

NFT NEDİR?

Değişebilen varlıklar olan dolar, hisse senedi, bitcoin veya altın külçelerinin aksine ‘değiştirilemez’ NFT varlıklar her biri benzersiz ve biricik kalemleri ifade ediyor. Elinizdeki bitcoin ile başkasının elindeki bitcoin aynı değer anlamına geliyor. Değiştirilemez Tokenlar (NFT), fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımalarıdır.

Ancak her bir bitcoinin farklı değerde olduğunu düşünün. O zaman bu artık bir birim olmaktan ve transfer aracı olmaktan çıkıyor. İşte NFT varlıkların durumu da bu. Aynı şeyden çok sayıda olabilmesine rağmen aralarından birinin orijinalliği ve sahipliğinin kesin olarak bilinebilmesi. NFT’ye örnek olarak dijital sanat eserleri, spor kartları, internetteki domain adı ve IP adresi olarak bulunan sanal arazi parçaları veya kriptopara birimi için kullanılan cüzdan adları verilebilir.

Değiştirilemez Tokenlar, sahip oldukları özellikler sebebiyle genellikle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanılıyor. Örneğin bir sanatçı, kendi sanat eserini değiştirilemez token olarak oluşturduğunda ürünün her satışında sanatçı kendisine pasif gelir oluşturmuş oluyor.

İNTERNET’İN KAYNAK KODU DA NFT OLARAK SATILDI

Berners-Lee, kodu 1989-1991 yılları arasında İsviçre'de çalışırken tasarladı ve yazdı. O sırada CERN'de çalıştığı için kaynak kodlarını kamuya ücretsiz bir şekilde sunan Berners-Lee, hiçbir zaman diğer teknoloji şirketlerinin liderleri gibi milyarder olamadı.

NFT dünyasının hızla yayılmasıyla Berners-Lee birilerinin kodun dijital olarak imzalanmış bir versiyonunu beğenebileceğini düşünerek NFT olarak satışa çıkarmaya karar verdi.

SATIŞTAN ELDE ETTİĞİ KAZANCI YARDIM ETMEK İÇİN KULLANACAK

www'nun tarihi dün Sotheby's aracılığıyla satıldı. “Bu her şeyi değiştirdi” adlı NFT; kodun yazıldığı sırada animasyonlu bir görselleştirmesini, Berners-Lee tarafından yazılmış dijital bir mektubu içeriyor.

Kazanan teklifi, 5.4 milyon doları veren kişi açıklanmadı. Sotheby's'e göre, Berners-Lee'nin NFT'sinin satışı, şimdiye kadar satılan dijital sanat eserlerinin en değerlileri arasında yer alıyor.

Sotheby's, Berners-Lee ve eşinin satıştan elde edilen geliri destekledikleri vakıflara ve kuruluşlara yardım etmek için kullanacaklarını söyledi.

NFT satış izleme web sitesi NonFungible.com ve BNP Paribas SA'ya bağlı bir araştırma firması olan L'Atelier'e göre, genel NFT pazarı 2019'da 141.6 milyon dolardan 2018'de yaklaşık 41 milyon dolardan geçen yıl en az 338 milyon dolara yükseldi.

Twitter Inc. CEO'su Jack Dorsey, attığı ilk tweet'i 2,9 milyon dolara açık artırmaya çıkarmış, Beeple adıyla ünlenen Mike Winkelmann Christie's müzayede evinde 69.3 milyon dolara dijital bir sanat eseri satmış ve pek çok kişinin bu yeni keşfedilen dünyaya hızla adım attığının haberleri de gelmeye devam ediyor.