Nobel Barış Ödülü’nü kazanan isimden Facebook’a sert eleştiri

Bu yılki Nobel Barış Ödülü'nü Dmitry Muratov ile kazanan Filipinler'in ünlü gazetecilerinden Maria Ressa, Facebook'u eleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel Barış Ödülü’nü bu yıl kazanan isimlerden biri olan Filipinler’in saygın gazetecilerinden Maria Ressa Facebook hakkında çok sert eleştirilerde bulundu.

Ressa, Facebook’un demokrasiye çok büyük bir tehdit olduğunu söyledi ve “Sosyal medya platformu Facebook yanlış bilginin ve nefret söyleminin yayılmasını engellemek için hiçbir şey yapmıyor ve gerçekler konusunda taraflı” dedi.

“FACEBOOK GERÇEKLERİ AKTARMIYOR”

Filipinlerde yayın yapan Rappler isimli haber sitesini yöneten deneyimli gazeteci Reuters haber ajansına konuştu ve Facebook’un algoritmasını eleştirdi. Ressa, “Facebook’un algoritması, gerçekleri aktarmak yerine öfke ve nefretle bağlı yalanlar silsilesini öne çıkarıyor” dedi.

Son haftalarda başta eski çalışanlarından birinin şirket içi yazışmaları sızdırarak aslında hiç güvenli bir platform olmadığını ifşa etmesinden sonra, geçen hafta 6 saat boyunca Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger’a erişimin olmaması ile birlikte zor günler geçiren Facebook hakkındaki bu eleştiriler gündem oldu.

Ressa, “Facebook dünyanın en büyük haber dağıtım kanalı fakat gerçeklere karşı taraflılar ve gazeteciliğe karşı taraflar. Eğer olgular yoksa, gerçek de yoktur. Gerçek yoksa güven de yoktur. Eğer bunların hiçbiri yoksa demokrasi de yoktur. Bunun ötesinden eğer elinizde olgu yoksa ortak bir gerçeklik de yoktur ve dolayısıyla iklim ya da corona virüsü gibi varoluşsal sorunları kontrol edemezsiniz” ifadesini kullandı.

Ressa’nın eleştirisine yanıt veren Facebook sözcüsü, “Biz basın özgürlüğüne inanıyoruz ve dünyanın genelindeki haber kuruluşları ve gazetecileri destekliyoruz” dedi.

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