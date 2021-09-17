Ozon tabakasındaki delik Antarktika’dan daha büyük

Bilim insanları, iklim krizini tetikleyen ve insanlarda kanser dahil birçok hastalığa yol açan ozon tabakasındaki deliğin bu yıl normalden daha fazla büyüdüğünü açıkladı. Yapılan gözlemler, ozon tabakasındaki deliğin Antarktika'dan daha büyük olduğunu ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Copernicus Atmosfer İzleme Servisi, ozon tabakasında meydana gelen ve her yıl büyüyen deliğin Antarktika kıtasından daha büyük olduğunu açıkladı.

Güney Yarımküre üzerinde yer alan ozon deliğinin normalden daha büyük hale geldiği ifade edildi. Bir kalkan görevi gören ozon tabakası, güneşten gelen UV ışınlarını emer. Ozon tabakasında delik oluşması, bu yüksek enerjili radyasyonun Dünya’ya ulaştığı anlamına gelir. Bu durumun insanlarda kanser ve göz hastalıkları gibi birçok sağlık sorununa neden olduğu belirtilirken, gezegenin karşılaştığı iklim krizinde de önemli rol oynuyor.

Her yıl, Ağustos ve Ekim ayları arasında Güney Kutbu üzerinde yer alan ozon tabakasındaki deliğin ölçümleri yapılıyor. Deliğin boyutunun büyük ölçüde hava koşullarına bağlı olduğu belirtiliyor. Dün itibariyle, deliğin yaklaşık 8.8 milyon mil karelik (23 milyon km kare) bir alanı kapladığı bildirildi. Normal hava koşullarının olduğu yıllarda, delik yaklaşık 8 milyon mil kare (20,7 milyon kilometre kare) gibi bir alan kaplıyordu.

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