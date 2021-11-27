Patlamış mısırı yalıtım malzemesine dönüştürdüler

Bilim insanları, yangına karşı koruma sağlayan ve geleneksel seçeneklerden daha ucuz olan çevre dostu bir yalıtım oluşturmak için patlamış mısır kullanıyor.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın dört bir yanında ülkeler karbon ayak izlerini azaltmanın yollarını arıyor. Özellikle binalar her yıl küresel CO2 emisyonlarının yaklaşık yüzde 40’ını oluştururken ve bunun yüzde 10’undan fazlası yapı malzemeleri ve inşaattan kaynaklanıyorken inşaat sektörü bu konuda daha çok hedef alınıyor.

İyi yalıtım, CO2 emisyonlarını azaltan ısıtma maliyetlerini de azaltıyor; ancak yalıtımın yaklaşık yüzde 90’ı petrol bazlı plastik veya mineral elyaftan yapılır. Almanya’daki bilim insanları da patlamış mısırı mevcut seçeneklerden daha ucuz, daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir yalıtım malzemesine dönüştürmenin bir yolunu buldular.

PATLAMIŞ MISIRDAN YALITIM LEVHALARI YAPTILAR

Göttingen Üniversitesi’ndeki bir araştırma ekibi, yalnızca sıcaklığı hapsetmekle kalmayıp aynı zamanda yangına karşı iyi koruma sağlayan ve aynı zamanda su geçirmez olan granül patlamış mısırdan yapılmış yalıtım levhalarını ortaya çıkardı.

Üniversitede teknik mikoloji profesörü olan baş araştırmacı Alireza Kharazipour yaptığı açıklamada, “Plastik endüstrisine dayanan bu yeni süreç, endüstriyel ölçekte yalıtım levhalarının uygun maliyetli üretimini mümkün kılıyor” dedi.

Kharazipour, 2008’de sinemaya giderken patlamış mısırın benzersiz özelliklerini ilk kez fark ettiğini anlatıyor: “Parmaklarımın arasında bir parça tutarak, bunun strafor yapımında kullanılan malzeme olan polistirene benzerliğini fark ettim. Polistiren gibi hissettirdi ve aynı derecede hafifti.”

ÇEVREYE ZARAR VERMİYOR

Kharazipour, patlamış mısırın polistirenin gibi çevreye ve insanlara zarar vermediğine de dikkat çekiyor.

Her yerde bulunan polimer genellikle onu yiyecek sanan deniz yaşamı tarafından yutulurken; insanlarda kanser, görme ve işitme kaybı, hafıza bozukluğu ve sinir sistemi etkileri ile bağlantılı.

Kharazipour ve araştırma ekibi 2019’daki LIGNA endüstriyel ticaret fuarında granül patlamış mısır ambalajları Abocorn’u tanıttı. Bunu, elektronik cihazlar, akustik yalıtım panelleri, kapı kanatları ve hatta çocuk minderleri için ambalajlarda kullanılabilecek, strafora bitki bazlı bir alternatif olarak sundular.

BİNA YALITIMINI HEDEFLİYORLAR

Şimdi bina yalıtımını hedefliyorlar: Üniversite, Kharazipour sürecinin ticari kullanımı için bir Alman yapı malzemesi şirketi olan Bachl Group ile lisans anlaşması imzaladı.

Bachl grubu genel müdürü Michael Küblbeck, yaptığı açıklamada, “Göttingen Üniversitesi ile birlikte patlamış mısır kullanan böyle yenilikçi bir yalıtım ürününü piyasaya sürmekten mutluluk duyuyoruz. Bizim için bu, entegre, çok malzemeli bir yalıtım tedarikçisi olma yolundaki stratejik gelişimimizde bir başka önemli kilometre taşı. Patlamış mısır yalıtımı, kalite yelpazemizi mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Pazarın ve müşterilerimizin farklı gereksinimlerine daha da hassas şekilde yanıt verebilmemiz anlamına geliyor” dedi.

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