Perseverance örnek topladı, NASA incelemeye başladı: Mars’ta yaşam var mı?

NASA, Perseverance ile Mars'ta yaşam belirtileri aramaya devam ediyor. Keşif aracı, son olarak Mars'tan bir kaya almayı başardı, şimdi bilim insanları "Rochette" ismini verdikleri bu kayanın derinliklerini inceliyorlar.

Sozcu.com.tr

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NASA’nın Mars gezgini Perseverance’ın başlıca görevlerinden biri, Mars’ta geçmiş yaşama dair kanıtlar aramak. Bilim insanlarına göre bu kanıtların bir kısmı da Mars kayalarının derinliklerinde saklı.

Perseverance da gezegende bulunan bir kayayı delerek çekirdek numune topladı. NASA’nın 1 Eylül’de aldığı görüntüler ve veriler, gezicinin ilk karot denemesinin başarılı olduğunu doğruladı.

Perseverance, taşların aşınmış dış katmanını çıkarmak ve tozu temizlemek için fırçalara sahip yüksek hızlı öğütücü bir kaya aşındırma aracı ve gazlı toz giderme dahil olmak üzere çevre ile etkileşime girmek için çeşitli araçlarla donatıldı. NASA, gezginini Mars’tan örnek alması için araçlarla donatmış olsa da ve adım adım bu süreci planlasa da ağustos ayında yaptığı açıklamada her şeyin planlandığı gibi gitmediğini paylaştı.

Ancak; NASA bu başarısız girişimden sonra numuneleri incelemeyi başardı. Jet Propulsion Laboratuvarı’nda proje yöneticisi olan Jennifer Trosper; “Proje ilk çekirdekli kayasını aldı ve bu olağanüstü bir başarı” dedi.

NASA’nın yaptığı açıklamalara göre; Perseverance tarafından toplanan örneklerin Dünya’ya güvenli bir şekilde gelmesi biraz zaman alacak. Her şey planlandığı gibi giderse, örnekler üç aşamalı bir “Mars Sample Return” (MSR) görevinin sonunda 2031’de gelebilecek. NASA’nın Mars’tan örnek toplama çabası, Mars’ta yaşam olup olmadığını öğrenmek için son derece önemli.

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