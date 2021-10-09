Perseverance’den gelen görüntüler, Mars’taki gizemli selleri ortaya çıkardı

NASA'nın Perseverance gezgini yaşam belirtileri aradığı Mars'ta bir zamanlar şiddetli ani sellerin kayaları kilometrelerce sürüklediğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Perseverance, Mars’taki Jezero adlı 45 km genişliğindeki iniş alanının, 3.5 milyar yıldan daha uzun bir süre önce suyla dolu olduğunu buldu.

NASA bilim insanları, Mars’ta böyle bir yaşam olsaydı, tüm su kurumuş olsa bile, onu Jezero Krateri’nde bulabileceklerini düşünüyorlar. Bu yüzden de Perseverance ile yaşam belirtisi arıyorlar. NASA gezgini, krateri ve antik nehir deltasını keşfederken kaya, toprak ve antik maden yatakları örnekleri topluyor.

Ancak gezici, önümüzdeki aylarda keşfetmeye hazır olduğu nehir deltasının kayalıklarına doğru ilerlerken, “escarpments” veya “scarps” olarak adlandırılan dik yamaçlarda, büyük kaya katmanlarını gördü.

Fransa’da çalışmayı yöneten Nicolas Mangold basın açıklamasında, “Beş metreye kadar kayalar içeren uçurumlarda, farklı katmanlar gördük” dedi.

Araştırmacılar, bu kadar büyük kayaları hareket ettirmek için ani sellerin yaşanmış olduğunu tahmin ediyorlar.

MARSLI FOSİLLERİ ARAMAYA YARDIMCI OLACAK

Perşembe günü Science dergisinde yayınlanan çalışma, Perseverance’ın Kodiak adlı bir kaya çıkıntısının görüntülerini de analiz etti. Geziciden sadece 1,5 km uzakta bulunan bu höyük, nehir deltasının bir kalıntısı.

Bu yeni bulgular, Perseverance’ın eski Marslı mikropların fosillerini nerede araması gerektiğini belirlemeye de yardımcı olabilir.

Londra’daki Imperial College’dan Sanjeev Gupta, NASA’da yaptığı açıklamada, “Deltanın altındaki en ince taneli malzeme, muhtemelen organik ve biyolojik imzaların kanıtlarını bulmak için en iyi şansımız” dedi.

Ancak yeni çalışma aynı zamanda büyük bir soruyu da gündeme getiriyor. Jezero’nun sel baskınlarına neyin sebep olduğu belli değil. Araştırmacılar, yoğun yağış, hızlı kar erimesi veya buzul aktivitesi olabileceğini tahmin ediyorlar.

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