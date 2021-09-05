Pinterest, çalışanlarını tükenmişlik sendromundan kurtarmak için kolları sıvadı

Görsel paylaşım sitesi Pinterest, tükenmişlik sendromunu azaltmak için çalışanlarına ücretli izin verdi. Şirket, kendi Pinterest sayfasındaki bir gönderide, tüm küresel ofislerinin cuma günü kapalı olacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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3 Eylül Cuma günü tüm ofislerini kapatan Pinterest, gönderisinde günün anlamını şu şekilde belirtti: “Pintentions, Pinterest’in sıfırlama düğmesine basmanıza ve tükenmişliği önlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış kişisel bakım programıdır. Arkasındaki fikir basit: Dinlenmek, egzersiz yapmak, meditasyon yapmak, arkadaşlarınızla ve ailenizle vakit geçirmek, kendinizi şarj edilmiş hissettirecek herhangi bir şeyi yapmak için zaman ayırın.”

Şirket ayrıca çalışanların gevşemesine yardımcı olmak için DJ’ler tarafından oluşturulan bir Spotify çalma listesini de paylaştı ve çalışanların sıfırlama düğmesine basıp tükenmişliği nasıl önleyebilecekleri konusunda onlara ipuçları verdi. Merkezi San Francisco’da bulunan Pinterest’in dünya çapında 2.200 çalışanı ve Londra, Tokyo, Paris, Sau Paulo’nun yanı sıra birçok ABD şehrinde ofisi bulunuyor.

KUTLAMALAR İÇİN DE İZİN VERİYORLAR

Pinterest’ten önce de özellikle teknoloji şirketleri arasında çalışanlarına ayrıca izinler veren şirketler olmuştu. Yahoo, geçtiğimiz günlerde çalışanlarına ücretli izin vermişti. Ancak şirket sözcüleri tarafından yapılan açıklamada; bu durumun tükenmişlik sendromu ile mücadele etmekten ziyade firmanın özel sermaye şirketi Apollo Global Management tarafından satın alınmasını kutlamak ile ilgili olduğu söylendi.

NIKE’TAN BİR HAFTALIK İZİN

Yahoo, bir kutlamayı öne sürerek çalışanlarına izin verirken çalışanlarında tükenmişlik sendromunu engellemeye çalışan Nike ise çalışanlarının dinlenmeleri ve toparlanmaları için 23 Ağustos ile 30 Ağustos tarihleri arasında ofislerini bir haftalığına kapattı.

LinkedIn, nisan ayında 15.000 personeline ücretli izin verirken, flört uygulaması Bumble haziran ayında 750 çalışana tam ücretli bir hafta izin verdi.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 49’U TÜKENMİŞ OLDUKLARINI SÖYLÜYOR

1,5 yıllık karantina, evden çalışma ve pandemik kaygının ardından birçok çalışan stresli, aşırı çalışmış ve tükenmiş hissettiklerini bildiriyor. Milyonlarca çalışan, yeterli miktarda boş ya da ailesiyle geçirebileceği zamanı olmadığı için kariyer değişikliği yapmayı düşünürken şirketlerin fazladan ücretli izin vermeleri çalışanları şirkette tutma çabası olarak öne çıkıyor.

McKinsey tarafından, 5.043 tam zamanlı çalışanla yapılan küresel bir ankete göre, çalışanların yüzde 49’u bir şekilde tükenmiş olduklarını söylüyor.

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