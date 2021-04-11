Pinterest’e reklam yasağı kaldırıldı

19 Ocak 2021'den itibaren Pinterest'e yönelik olarak uygulanan reklam yasağı, Pinterest'in Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi dolayısıyla 9 Nisan 2021'de verilen ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yer alan kararda “Pinterest INC. adlı sosyal ağ sağlayıcısının 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un k 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 19.01.2021 tarihli ve 4202 sayılı reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

BTK’DAN AÇIKLAMA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Pinterest, 9 Nisan 2021'de Türkiye temsilcisini atayarak kurumumuza bildirmişti. 19 Ocak 2021'den itibaren Pinterest'e yönelik olarak uygulanan reklam yasağı, sosyal ağ sağlayıcının yükümlükleri yerine getirmesi dolayısıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı” dedi.

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