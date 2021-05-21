WhatsApp’tan geri adım

Rekabet Kurumu’nun WhatsApp’ın ‘veri hırsızlığı’ tartışmalarına yol açan sözleşme dayatmasına karşı verdiği girişimler sonuç verdi. Kurumun başlattığı soruşturma kapsamında savunması alınan WhatsApp, güncellemenin Türkiye’de yürürlüğe girmeyeceğini kurula bildirdi.

Ocak ayında WhatsApp, kullanıcılarından elde edilen verileri Facebook ile paylaşacağını ve bu sayede gelir elde edeceğini açıklamış fakat bu hamle Türkiye de dahil olmak üzere büyük tepki çekmişti.

Whatsapp abonelerinden yeni sözleşmeyi 8 Şubat 2021 tarihine kadar kabul etmelerini istemiş, bu tarihe kadar kabul etmeyen kullanıcıların veri akışlarında önce yavaşlamaya gidileceğini, sonrasında da bu kişiler için uygulamanın kullanıma tamamen kapatılacağını açıklamıştı.

Whatsapp’ın bu kararı üzerine WhatsApp kulllanıcıları, yazışmalarının ve kişisel verilerinin başka mecralarda paylaşılacağı için paniğe kapıldı. Pek çok kişi Whatsapp’a alternatif olan uygulamalara yönelmeye başlayınca, WhatsApp geri adım sayılabilecek bir adım atarak, yeni sözleşmenin kabul süresini 15 Mayıs 2021 tarihine ertelemişti.

REKABET KURUMU’NA İLETİLDİ

Bu gelişmeler üzerine, Rekabet Kurulu, Facebook’un Türkiye’de WhatsApp kullanıcılarının verilerini başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşullar ile ilgili olarak soruşturma başlattığını, soruşturma sonuçlanıncaya kadar tedbir kararı verdiğini açıklamıştı.

Kullanıcıların büyük bölümü Telegram, Signal ve diğer alternatif mecralara da abone olmaya başlarken, WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik sözleşmesi Türkiye'yi kapsamayacağı öğrenildi.

Rekabet Kurumu, soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde şirketten konu ile ilgili bilgi talep etti. Beklenilen o bilgi ve belgeler kuruma ulaştı. Rekabet Kurumu’ndan alınan bilgiye göre WhatsApp, kullanıcılara zorunlu hale getirdiği gizlilik sözleşmesinde Türkiye yönünden geri adım attı.

Bu kapsamda, sözleşmenin Türkiye’yi kapsamayacağını öğrenildi. Karar kapsamında WhatsApp, gizlilik sözleşmesini içeren bildirimleri kullanıcılara göndermeyeceğini ve güncellemenin Türkiye’de yürürlüğe girmeyeceğini bildirdi.