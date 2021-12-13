Remziye Hisar için Google’dan anlamlı Doodle

Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş bilimin öncülerinden ve kimya mesleğinin Türkiye'deki ilk kadın öncüsü Remziye Hisar, Google'da Doodle oldu. 1991 yılında bugün, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, eğitim alanında yaptığı öncü çalışmalardan dolayı Remziye Hisar'a Hizmet Ödülü'nü verdi.

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Google hazırladığı özel Doodlelar ile sanatçıları, bilim insanlarını ve siyasi kişileri anmaya devam ediyor. Bu isimlerde biri de Remziye Hisar oldu. Remziye Hisar’ın, Dördü çeviri, beş ders kitabı yayımlamış; ayrıca kimya dalındaki buluşlarını içeren 16 bildirisi Fransa'da yayınlandı.

REMZİYE HİSAR KİMDİR?

Bugünkü Doodle, Türkiye’de kimyager olan ilk kadın olan Türk profesör ve bilim adamı Dr. Remziye Hisar’ı kutluyor. 1991 yılında bugün, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, eğitim alanında yaptığı öncü çalışmalardan dolayı Hisar’a Hizmet Ödülü’nü verdi.

Remziye Hisar 1902’de doğdu. Babasının memuriyet atamalarının ardından 1909’da İstanbul’a yerleşti ve burada üç yıllık ilkokul eğitimini bir yılda tamamlayarak erken zekasını sergiledi. Bilim alanında kadınların eksikliği onu bugün İstanbul Üniversitesi olarak bilinen Darülfünun’da kimya okumaya teşvik etti.

Dönemin yurt dışında okuyan birkaç Türk kadınından biri olan Hisar, kimya eğitimini 1923 yılında Paris’in prestijli Sorbonne Üniversitesi’nde sürdürdü. Burada, Fizikte Nobel Ödülü kazanan ilk kadın Marie Curie de dahil olmak üzere çok sayıda öncü bilim adamının yanında çalıştı. Ertesi yıl Sorbonne’dan mezun olan ilk Türk kadını olarak tarihe geçti. 1933 yılında doktora tezini tamamlayan Hisar, aynı yıl İstanbul Üniversitesi’nde kimya araştırmacısı ve profesör olarak göreve başladı. Hisar, 1973 yılında emekli olana kadar çeşitli bilim dallarında çalışmalarını sürdürdü.

Hisar, modern Türk bilimsel çalışmalarının, özellikle de oğlu Feza Gürsey, ünlü bir teorik fizikçinin ve kızı Deha Gürsey’in, Uluslararası Psikoloji Birliği için çalışan birkaç Türk’ten birinin temellerini atma konusunda geniş bir itibara sahiptir.

Cumhuriyet dönemi Türkiyesinde çağdaş bilimin öncülerindendir ve kimya mesleğinin Türkiye’deki ilk kadın öncüsü olarak kabul edilir. Darülfünun’da fen bilimleri eğitimi alan ilk kadınlardandır ve Sorbonne Üniversitesi’nden doktora derecesiyle mezun olan ilk Türk kadındır. Fizikçi Feza Gürsey’in ve psikiyatrist Deha Gürsey’in annesidir.

1973 yılında emekliye ayrıldı. Yaşamını İstanbul’da Anadoluhisarı Otağtepe’de ailesinden kalma konakta sürdürdü. 1991 yılında Tübitak Hizmet Ödülü’nü aldı. Oğlu Feza Gürsey’i Nisan 1992’de yitirdikten sonra 13 Haziran 1992’de öldü.

Dördü çeviri, beş ders kitabı yayımlamış; ayrıca kimya dalındaki buluşlarını içeren 16 bildirisi Fransa'da yayınlanmıştır. Uluslararası bildirileri arasında yer alan, Siirt dağlarında yetişen bir bitki türünün etkilerini içeren buluşu Fransa’da yayımlanarak bilim dünyasına tanıtılmıştır.

1920’lerden itibaren şiir yazan Remziye Hisar’ın bazı şiirleri “Bir Kadın Sesi” adlı kitapta bir araya getirilerek yayımlanmıştır.