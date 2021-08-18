Robotik teknolojide son gelişme: Atlas robottan yeni görüntüler yayınlandı

Robotik teknolojide öne çıkan şirketlerden biri olan Boston Dynamics, insansı robotu Atlas'ın yeni görüntülerini yayınladı. Video, ters taklalar atıp zıplayan, engebeli arazilerde yürüyüp koşabilen Atlas'ın ne kadar gelişmiş olduğunu gözler önüne seriyor.

SOZCU.COM.TR

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Boston Dynamics’in paylaştığı görüntüler; iki ayaklı robotun bir dizi zıplama, atlama gibi hareketler yaparken dengesini etkileyici bir şekilde koruduğunu gösteriyor.

İlk kez Temmuz 2013’te halka tanıtılan insansı robot, 1,5 m boyunda ve 75 kg ağırlığında. Boston Dynamics’e göre Atlas; engebeli araziyi aşmak için tasarlanmış, yüksek hareket kabiliyetine sahip, insansı bir robot. Özellikle arama ve kurtarma operasyonlarına yardımcı olması amaçlanıyor.

Atlas ile şirket, insansıların sınırlarını test etmeyi ve yeni nesil hareketlilik, algı ve atletik zeka geliştirmeyi hedefliyor.

Merkezi Waltham, Massachusetts’te bulunan şirket, daha önce de Atlas’ın çimenli bir alanda koşarken ve kütüklerin üzerinden atlarken benzer videolarını yayınlamıştı.

Şirket, ayrıca Spot isimli dört ayaklı robotuyla da dikkat çekiyor. Çevik, dört ayaklı robot köpek, 2016 yılında Boston Dynamics tarafından duyurulmuştu. 17 Haziran 2020’de ticari olarak piyasaya sürülmeden önce firma tarafından yıllarca geliştirildi.

Spot’un satışında müşteri “evde kullanım için güvenli olmadığını veya çocukların yanında kullanım için tasarlanmadığını” ile ilgili koşulu da kabul etmek zorunda. Spot, nükleer santraller, açık deniz petrol sahaları ve şantiyeler gibi çeşitli tehlikeli ortamlar ve görevler üstlenebilir.

Boston Dynamics, Atlas veya Spot’un insanlara zarar veren veya onlara gözdağı veren kullanımlarını desteklemeyeceği konusunda ısrarcı.

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