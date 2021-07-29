Roketleri bıraktılar, helyum balonu ile uzaya teleskop gönderiyorlar

Durham, Toronto ve Princeton’daki üniversiteler, NASA ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile yeni bir astronomik teleskop geliştirmek için bir araya geldi. SuperBIT olarak adlandırılan Süper Basınçlı Balon-Tabanlı Görüntüleme Teleskobu, 532.000 metreküp hacme sahip bir helyum balonuyla Dünya atmosferinde seyahat ediyor. Balon hemen hemen stadyum büyüklüğünde.

Ulusal Astronomi Toplantısı’nda yapılan basın açıklamasında, bilim insanları bu şekilde gönderilecek teleskop ile Hubble Uzay Teleskobu’ndan alınanlar kadar keskin görüntüler elde etmeyi umuyorlar.

Yapılan basın açıklamasında balonla gönderilecek ilk teleskobun yapım ve işletim bütçesinin 5 milyon dolar olduğu ve bu fiyatın da bir uydudan neredeyse bin kat daha az olduğu belirtildi. Balon fırlatma stratejisi sayesinde SuperBIT, hem Dünya’ya geri dönebilecek hem de roket yakıtı kullanmama açısından maliyetten tasarruf edip çevreye duyarlı bir yöntem geliştirmiş olacak.

SuperBIT’in birkaç kez dünya turuna çıkması, geceleri gökyüzünü görüntülemesi ve gün içinde güneş enerjili pillerini şarj etmesi bekleniyor.

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