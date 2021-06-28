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Şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük kuyruklu yıldız bulundu

Kuyruklu yıldızlar, Güneş'in yörüngesinde dönen buzlu toplardır ve genellikle 6 mil genişliğindedirler, ancak bilim insanları son zamanlarda şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük kuyruklu yıldızı buldular.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:19, 28/06/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük kuyruklu yıldız bulundu

Yıldıza onu keşfeden Pedro Bernardinelli ve Pennsylvania Üniversitesi’nden Gary Bernstein’ın isimleri verildi: Comet Bernardinelli-Bernstein. İkili, evrenin genişlemesini haritalamak için uluslararası bir işbirliği olan Karanlık Enerji Araştırması için çalışırken yıldızı fark ettiler.

Mega kuyruklu yıldız, 60 ila 120 mil çapında ve tipik bir kuyruklu yıldızdan yaklaşık 1000 kat daha büyük. Comet Bernardinelli-Bernstein’in, Plüton’un yörüngesinin çok ötesinde, varsayımsal bir kuyruklu yıldız bölgesi olan uzak Oort Bulutu’ndan bir ziyaretçi olduğu düşünülüyor.

Kuyruklu yıldızı, devasa boyutundan dolayı büyük miktarda Güneş ışığını yansıtıyor. Araştırmacılar yıldızın, Güneş’e yaklaştığını belirtirken Dünya’nın yakınından bile geçmeyeceğini ekliyorlar. Gelen bir kuyruklu yıldız şimdiye kadar ilk kez bu kadar uzaktan görülebildi.

Bernstein, “Belki de şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldızı keşfetme ayrıcalığına sahibiz ve yaklaşırken insanların izleyebilmesi için yeterince erken yakaladık. 3 milyon yıldan fazla bir süredir Güneş Sistemini ziyaret etmedi” dedi.

Gökbilimciler kuyruklu yıldızı güneşe yaklaştıkça daha iyi görebilecekler. Kuyruklu yıldızlar Güneş’e yaklaştıkça ısınırlar ve buzları buharlaşmaya başlar. Kuyruklu yıldız 2031’de en yakın noktasına ulaşacak.

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