Şimdiye kadar keşfedilmiş en genç gezegen görüntülendi

Hawaii'de yer alan teleskop, şimdiye kadar bulunan en genç gezegenlerden birini görüntülemeyi başardı. Gezegenin varlığını anlayabilmek ve onu görüntüleyebilmek için üç yıllık gözlemler yapılması gerekti.

Sozcu.com.tr

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Güneş Sistemimizin ötesinde binlerce gezegen keşfedildi, ancak bunların büyük çoğunluğu dolaylı olarak gözlemlendi. Son zamanlarda gökbilimciler, en genç gezegenlerden birini gözlemlemeyi başardılar.

Gezegen 2M0437b, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yaklaşık 100 katı uzaklıkta ve Jüpiter’in kütlesinin birkaç katı kadar bir mesafede yörüngede dönüyor. Kozmik zaman ölçeklerinde göz açıp kapayıncaya kadar geçen birkaç milyon yıl önce oluştu ve o kadar genç ki oluşumu sırasında açığa çıkan enerjiden dolayı hâlâ sıcak.

Gezegen ilk olarak Hawaii’de Maunakea’da bulunan Subaru Teleskopu kullanılarak tespit edildi ve daha sonra yakındaki W. M. Keck Gözlemevi kullanılarak daha fazla gözlem yapıldı. Gezegenin yıldızından uzaklığına ve büyük boyutuna rağmen, gezegenin varlığını tam olarak anlayabilmek ve onu görüntüleyebilmek için üç yıllık gözlemler gerekti.

Mānoa’daki Hawaii Üniversitesi’nde profesör olan araştırmanın baş yazarı Eric Gaidos yaptığı açıklamada, “Bu tesadüfi keşif, teleskoplarımızla doğrudan gözlemleyebileceğimiz seçkin bir gezegen listesine katkıda bulunuyor. Bu gezegenden gelen ışığı analiz ederek, bileşimi ve belki de nerede ve nasıl oluştuğu hakkında bir şeyler söyleyebiliriz” dedi.

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