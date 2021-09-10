Şimdiye kadar satılmış en pahalı 5 NFT – bu eserler neden bu kadar kıymetli?

NFT olarak bilinen, takas edilemeyen tokenlerin (non-fungible tokens) popülaritesi son aylarda dikkat çeker şekilde patladı. Kripto topluluğunun bu varlıklara yatırım yapma hevesi, en popüler NFTlerin milyonlarca dolara satılmasıyla fiyatlarını çok yüksek seviyelere çıkardı. Bazı NFTler milyonlara mal oluyor, ancak hala tam anlaşılamayan konu, insanların neden bir JPEG görsele sahip olmak için bir servet ödediği.

Ayça ÇERKEZOĞLU

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NFT Nedir?

NFTler, özgünlüklerini doğrulamak ve alıcıların mülkiyeti onaylamasına izin vermek için bir blok zincirine (blockchain) kaydedilen benzersiz dijital varlıklara bağlı dijital sertifikalardır. Bir NFT’nin değeri, benzersizliğinden gelir ve dijital sanatçıların çalışmalarından yararlanmalarına olanak tanır. Kopyalanamaz, bölünemez veya değiştirilemezler ve örneğin bir video oyunundaki çizimlerden oyun içi para birimine kadar hemen hemen her şeyi temsil edebilirler. Hiçbir iki NFT birbirine benzemez ve bu benzersizlik ve kıtlık onlara değer verir. Şimdi bu piyasadaki en pahalı 5 NFT'yi inceleyelim:

1. “Everydays: The First 5.000 Days”: 69,3 milyon dolar

Dijital sanatçı Mike “Beeple” Winkelmann’ın “Everydays: The First 5000 Days” şimdiye kadar satılan en pahalı NFTler listesinin başında yer alıyor. 11 Mart’taki ilk dijital sanat müzayedesinde Everydays bu rekor kıran fiyatla satıldı ve ilk kez büyük bir müzayede evinin tamamen dijital bir NFT sattığına dikkat çekildi.

Eser, sanatçının 2007’den beri her gün çevrimiçi olarak yayınladığı fotoğrafların birleşiminden oluşuyor. Everydays, Beeple’ın son 13 yılda yarattığı ve paylaştığı 5000’den fazla görüntünün bir kolajı ve eser 2007'den bugüne, sanatın ve teknolojinin ilerlemesini temsil ederken detaylardaki gündelik görüntüler, toplumun teknolojiye olan takıntısı ve korkusunu tasvir ediyor. Ayrıca Everdays ile sanatçı, bugüne kadar müzayedede satılan ve yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı üçüncü eseri yaratma ayrıcalığına sahip oldu.

2. “CryptoPunk #7523”: 11.8 milyon dolar

CryptoPunks , son aylarda NFT sanat piyasasının hakimi oldu denebilir çünkü şimdiye kadar satılan en pahalı on NFT arasında CryptoPunks'tan 4 adet eser yer alıyor. Şirket, 2017 senesinde Ethereum blok zincirindeki ilk takas edilemeyen tokenlerden biri olarak piyasaya sürüldü. Eşsiz avatar çizimleri sunan CryptoPunks'ın Haziran ayında Sotheby’nin müzayede evi tarafından satılan, “Covid Alien” olarak da bilinen CryptoPunk #7523, çok aranan uzaylı karakteridir. Toplam 10.000 CryptoPunk’tan yalnızca dokuz uzaylı CryptoPunk mevcut, bu da onları zor bulunan bir koleksiyonun parçası haline getiriyor ve değerinin artmasına sebep oluyor.

3. “CryptoPunk #3100”: 7,58 milyon dolar

İkinci en pahalı CryptoPunk, dokuz nadir deniz mavisi renkli uzaylı CryptoPunk’tan biridir. Bu CrpytoPunk, onu diğer dokuz uzaylıdan ayıran beyaz ve mavi bir kafa bandı takıyor. Cryptopunk #3100, Mart 2021’de ilk satışını 7,58 milyon dolara gerçekleştirdi ve yeniden satışa sunuldu. Eylül 2021, yani şu anda yaklaşık 139 milyon dolar değerinde olan 35.000 Ethereum için listeleniyor.Bu fiyata satılırsa, en pahalı NFT için Everydays rekorunu silecek.

4. “CryptoPunk #7804”: 7.57 milyon dolar

En yüksek değerdeki ilk 5 NFT'nin 4ncüsü, yine bir uzaylı CryptoPunk. CyrptoPunk #7804’ün satıcısı Dylan Field, şapkalı pipo içen uzaylıyı Mart 2021’de Twitter’dan isimsiz bir alıcıya sattı. Tüm uzaylı CryptoPunks gibi, değeri de nadirliğinden ve estetik değerinden geliyor. Toplam 10.000 CryptoPunk’tan sadece 378'i pipo içiyor, 317’si küçük gölgelere sahip ve 254’ü alnı kapatan şapkalar takıyor. CryptoPunk #7804, tüm bu özelliklere sahip olduğundan onu var olan en nadir Cryptopunk’lar arasına yerleşiyor.

5. “Crossroads”: 6.66 Milyon Dolar

Dijital sanatçı Beeple’dan bir başka NFT, Crossroads, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yenilgisiyle dalga geçen 10 saniyelik bir video. Video, Trump’ın çıplak vücuduna karalanmış küfürlerle yerde yüzüstü yattığını gösteriyor ve satış değeri 6.66 milyon dolar.

NFTler Yeni Bir Sanat Biçimi mi?

Bu rekor satışlara yol açan ivme günden güne artarken NFTler, bu süreçte dijital mülkiyet kurallarını alt üst ederek sanat dünyasında konuşulmaya devam ediliyor. Dijitalleştirilmiş görüntülerin Mona Lisa veya diğer başyapıtlarla karşılaştırmaya değer olduğuna inansak da inanmasak da, NFTler dijital dünyada zorlu bir oyuncu olarak kendilerini sağlam bir şekilde kanıtladılar.

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