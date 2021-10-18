Soylu’dan ikinci nesil GAMER açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikinci nesil GAMER çalışmalarına başlandığını duyurdu: Yeni nesil GAMER'de olay anında İHA görüntülerinden, sosyal medyada oluşturulan manipülasyonlara kadar kriz anını yönetmek için ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin tek merkeze toplanması sağlanacaktır.

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İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürleri Eğitimi programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’yle (GAMER) ilgili bilgiler verdi.

GAMER projesinin ilk adımının 2017’de atıldığını hatırlatarak, ikinci nesil GAMER yazılım çalışmalarının da başladığını belirten Soylu, şunları söyledi:

– Bakanlığın bütün veri altyapılarından istifade edebilen, kriz anını yönetmek için birimlerimizin elindeki tüm bilgiyi kullanabilen bir sistem kurguladık. Birinci nesil GAMER yazılımı tamamlandıktan sonra, bu bahsettiğim çerçeve kapsamında ikinci nesil GAMER çalışmalarına başladık ve çalışmalar halen devam ediyor.

KRİZ ANINI YÖNETMEK İÇİN

– Yeni nesil GAMER yazılımında olay anında İHA görüntülerinden, sosyal medyada oluşturulan manipülasyonlara kadar, kriz anını yönetmek için ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin tek merkeze toplanması, burada ilgili birimler ve karar alma organları tarafından sürecin hızlı ve sağlıklı şekilde yönetilmesi sağlanacaktır. Yani bir yönüyle GAMER yazılımı, veriyi kullanan ama aynı zamanda bir süre sonra sahadan veri toplayan, veri üreten ve analiz yapmak üzere ilgili birimlerin hizmetine sunan bir işlev de ortaya koyacaktır.

İKİ GAMER EMNİYET BİNALARINDA

– GAMER başkanlıklarında ülke genelinde 864 personel görev yapıyor. 81 İl GAMER Müdürlüğümüzün 60’ı, 112 binalarında; 18’i valilik binalarımızda; 1’i AFAD, 2’si de Emniyet Müdürlüğü binalarımızda faaliyettedir. Bu yıl, Videowall Sistemi olmayan 19 il için alım yapılmış, 7'sinin kurulumu tamamlanmış, 12 ilimizin Videowall Sistemi kurulumu da devam etmektedir.

KOLLUK BİRİMLERİYLE YOĞUN İLETİŞİM

– Ne kadar dijital bir altyapı kurarsanız kurun, her işte başarının temelinde, insanın fedakarlığı yatmaktadır. Burada alacağınız eğitimlerin sizlerin tecrübesi ve gayretiyle birleşmesiyle, inşallah GAMER projesinden beklediğimiz faydayı elde etmekte zorlanmayacağımızı umuyorum. Tabi ki bu sadece bir sistem kullanma becerisi değildir. Özellikle bulunduğunuz illerdeki kolluk birimleriyle yoğun bir iletişim gerektiren bir meseledir.