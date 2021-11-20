SpaceX ve NASA’dan yeni test: Asteroit ve uyduyu çarpıştıracaklar

SpaceX ve NASA, bir asteroit ile uydunun çarpışması halinde neler olabileceklerini görecekleri testlere 23 Kasım'da başlıyorlar.

Sozcu.com.tr

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2017’den beri NASA, bir uydunun bir asteroide çarpması halinde rotasını değiştirip değiştiremeyeceğini görmek için test sürecindeydi. NASA, bu deneme süreci için 2019’da SpaceX’ten yardım almaya başladı. Ve gelinen son noktada da Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) olarak adlandırılan sürecin 23 Kasım’da başlayacağı paylaşıldı.

SpaceX bir tweet’te, “Gelecekte Dünya’yı tehdit eden bir asteroidin keşfedilmesi durumunda, rotasını değiştirmenin etkili bir yolu olup olmadığını görmek için kasıtlı olarak DART uzay aracı bir asteroide çarpacak” dedi.

fırlatma aracı testini geçtiğini duyuran uzay şirketi, bu aşamanın tamamlandığını ve önümüzdeki hafta ilerlemeye hazır olduklarını duyurdu.

DART, Didymos (Yunanca “ikiz” anlamına geliyor) adlı iki gövdeli ikili bir asteroidi hedefliyor. Didymos B, 160 metre büyüklüğünde ve 780 metre büyüklüğündeki daha büyük Didymos A’nın yörüngesinde dönüyor. İkili asteroit, 2022’de ve yine 2024’te Dünya’yı güvenli bir şekilde geçecekler.

NASA, önümüzdeki 100 yıl içinde potansiyel olarak bizimle çarpışabilecek en az 23 nesne belirledi. Bu yüzden de çalışmalarını hızlandırmaya başladı.

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