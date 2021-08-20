Starlink uyduları, diğer uyduları ve uzay araçlarını tehdit ediyor

Yeni bir araştırmada, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Starlink uyduları, uzaydaki yakın karşılaşmalardan sorumlu tutuldu. Şu ana kadar önerilen 12.000'den yalnızca 1.500'ü fırlatılmış olsa bile çalışma, şimdiden uyduların, uzay araçları ve diğer uydular için tehlike yarattığını söylüyor.

SOZCU.COM.TR

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SpaceX gibi uydu operatörleri, diğer uzay araçları ve enkaz parçalarıyla karşılaşmamak için sürekli olarak hareket halindeler.

Southampton Üniversitesi’nden araştırmacılar da bu hareketin etkilerini mercek altına alan bir araştırma yaptılar. Araştırmaya göre; yörüngedeki yüzlerce Starlink uydusu ile diğer uzay araçları ve uydular arasındaki tehlikeli yakınlaşmaların sayısı artıyor.

Space.com’un haberine göre, araştırmacılar Starlink uydularının her hafta diğer uzay araçlarıyla ortalama 1.600 yakın karşılaşmaya dahil olduğunu ve bu karşılaşmalarda iki nesne arasındaki uzaklığın neredeyse bir kilometre olduğunu belirtildi.

İKİ UZAY ARACININ YAKINLAŞMASI NELERE NEDEN OLUR?

İki uzay aracının yakınlaşması ve sonunda da çarpışması, aynı uzay bölgesinde faaliyet gösteren diğer uyduları tehdit edecek bir enkaz bulutu oluşturur.

Southampton Üniversitesi’ndeki Astronotik Araştırma Grubu’ndan Hugh Lewis, uzay enkazı ve uydular için yakın karşılaşma raporlarına ilişkin verileri analiz etti. Bunun için de mevcut uydu yörüngeleri ve gelecekteki yörünge modelleri hakkında bilgi içeren Socrates veritabanını (Uzayda Tehdit Eden Karşılaşmaları Değerlendiren Uydu Yörünge Bağlantı Raporları) kullandı.

Lewis, veritabanında Starlink takımyıldızının yaratılmasıyla başlayan endişe verici bir eğilim fark ettiğini söylüyor. Lewis, Space.com’a verdiği demeçte, “Bu mega takımyıldızların etkisini anlamak için Starlink’in ilk başlatıldığı Mayıs 2019’a kadar uzanan verilere baktım. O zamandan beri, Socrates veri tabanı tarafından tespit edilen karşılaşmaların sayısı iki katından fazla artmış ve şimdi Starlink’in tüm karşılaşmaların yarısını oluşturduğunu görüyoruz.”

Starlink uyduları, sadece diğer uydu operatörleriyle yakın karşılaşmalar içinde olmuyor; aynı zamanda kendi aralarında da yakınlaşmalar yaşayabiliyorlar. Veriler, ortalama bir haftada Starlink uydularının diğer operatörlerin uzay aracına 500 kez yaklaştığını gösterdi.

Lewis, sadece 1500’ünün fırlatıldığı Starlink uydularının ileride sayıları arttıkça daha da ciddi sorunlara yol açacağına dikkat çekiyor. SpaceX, daha önce 12.000 uydu fırlatmayı umduğunu ve 40.000’den fazlası için de izni olduğunu söyledi.

İNSANLIĞIN UZAYA ERİŞİMİNİ ENGELLEYEBİLİR

Tam takımyıldız fırlatılırsa, Lewis’e göre, tüm yakın yaklaşımların yüzde 90’a kadarı Starlink uydularını içerecek.

Araştırmacılar; iki uzay aracının yörüngede çarpması halinde, aynı uzay bölgesinde faaliyet gösteren diğer uyduları tehdit edecek bir enkaz bulutu oluşturacaklarını belirtiyorlar.

Uzmanlar, bu çarpışmaların Dünya yörüngesini erişilemez hale getirebilecek ve insanlığın uzaya erişimini engelleyecek kademeli bir etki yarattığını söylüyor. Lewis, Space.com’a, uydu fırlatan farklı operatörlerin sayısı ve uydulardaki artışla birlikte daha fazla yıkımın yaşanabileceğini söyledi.

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