Telefonunu tamir etmeyen Apple’a 1300 dolarlık dava açtı

Apple, sıra dışı bir dava ile gündemde. Theodore A. Kim isimli iPhone 12 kullanıcısı, telefonunu tamir etmeyen teknoloji devine 1300 dolarlık dava açtı. Kim, şirketin garanti kapsamında olmasına rağmen telefonunu tamir etmeyi reddettiğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Bir Apple iPhone sahibi, teknoloji devine, telefonunun tam maliyeti olan 1.383,13 dolarlık dava açtı. Theodore A. Kim isimli kullanıcı kısa süre önce davayı San Francisco Yüksek Mahkemesi’nde açtı.

Insider’a konuşan Kim, “Benim gibi basit bir tüketici, avukat tutma ve diğer tüm masraflar için endişelenmeden büyük bir şirkete dava açabilir” dedi.

Dava açma nedenini anlatan Kim, dava açtığı telefonun ilk olarak Ekim 2020’de Vietnam’daki yetkili bir Apple satıcısından satın alındığını söyledi. iPhone 12, Ekim 2022’ye kadar Apple’ın garantisi altındaydı. Kim pandemi sırasında ABD’ye döndüğünde, telefonu ABD sim kartını okumakta sorun yaşayınca Apple’ı aradı ve ona, telefonu bir Apple Store’a getirmesini söylediler:

PARÇASINI KIRIP TAMİR EDEMEYECEKLERİNİ SÖYLEMİŞLER

“Ben de onu mağazaya getirdim ve telefonumu tamir deposuna gönderdiler. Sonra da bana telefon kurcalandığı için düzeltmeyeceklerini söylediler. Onlara nasıl kurcalandığını sordum ama yanıt alamadım ve telefonu iade ettiler.”

Kim, iade edilen telefonun sim tepsisinin kırık olduğunu görünce şikayette bulundu ama yanıt olarak; bu parça şirketin elindeyken kırılmış olsaydı tamir edileceği söylendi.

TIM COOK’A BİLE ULAŞTI AMA YANIT ALAMADI

Telefonu garanti kapsamından çıkmış olduğu için tamir edilemeyen Kim, son olarak haziran ayı sonlarında Apple CEO’su Tim Cook’a bir e-posta gönderdi. Ancak yanıt alamadı ve sorunu çözmek için Google’da araştırma yapmaya başladı.

Kim, dava açma kararını şu şekilde anlatıyor: “Seattle’da Apple’a küçük talepler mahkemesinde başarılı bir şekilde dava açan birinin blog gönderisini buldum. Ben neden dava açmayayım dedim.”

Kim, şimdi bir sim tepsisi yüzünden açtığı 1300 dolarlık davanın 23 Kasım’da gerçekleşmesini bekliyor.

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