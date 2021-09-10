Terden coronavirüsünü teşhis eden test geliştirdiler

Taylandlı araştırmacılar, terden virüs tespit edebilen taşınabilir bir COVID-19 aygıtı geliştiriyorlar. Geliştirilen cihaz, Bangkok'taki bir gıda pazarındaki esnaf üzerinde de test edildi.

Sozcu.com.tr

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Pandemi yeni varyantları ile devam ederken virüsün teşhisi için daha pratik ve kolay yöntem arayışları devam ediyor. Son olarak Taylandlı araştırmacılar, terden virüs teşhisi koyabilen bir cihaz geliştirdiler.

Bangkok Chulalongkorn Üniversitesi’nden Chadin Kulsing cihazla ilgili şu bilgileri veriyor: “Örneklerden, COVID-19 ile enfekte olan kişilerin çok farklı kimyasallar salgıladığını bulduk. Bu bulguyu COVID-19 hastalarının terindeki belirli bakterileri ve kokuları tespit etmek için bir cihaz geliştirmek için kullandık.”

Chadin, cihazın test aşamasında yüzde 95 doğruluk oranına sahip olduğunu söylese de cihaz laboratuvarlarda geliştirilmeye devam ediyor. Ayrıca, araştırma henüz bir dergide yayınlanmadı veya hakem tarafından da gözden geçirilmedi.

Channel News Asia’ya göre, bilim insanları bu yeni aygıtın sürüntü testlerine uygun fiyatlı bir alternatif olacağını umuyorlar. Ayrıca, özellikle ön saflarda çalışanlar için daha hızlı sonuçlar sağlayabileceği de düşünüyorlar.

NASIL UYGULANIYOR?

Sürüntü testinden daha pratik olduğu düşünülen test, bir pamuklu çubuğun 15 dakika boyunca kol altında tutulmasıyla uygulanıyor. Ardından uygun miktarda numune çekilerek ve sonuçları kontrol etmek için analizöre basınç uygulanıyor. Sonuçlar 30 saniye içinde görünüyor.

Şimdiye kadar, Bangkok’taki bir pazar alanında test edilen araç için dükkan sahipleri, 15 dakika boyunca bir pamuklu çubuğun kol altında tutulması gerekliliğine rağmen sürüntü testlerinden daha rahat bir deneyim olduğunu söyleyerek yeni yöntemi onayladılar.

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