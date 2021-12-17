Tesla 12 milyon dolarlık anlaşmayı bekliyor: Bu defa otomobillerini polisler kullanacak

Bloomberg'in haberine göre New York Polis Departmanı 250 adet Tesla Model 3 elektrikli otomobil satın almayı düşünüyor. Anlaşmanın yaklaşık 12 milyon dolar değerinde olacağı ve her bir araç için yaklaşık 52.000 dolar ödeneceği tahmin ediliyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla yeni bir anlaşmanın eşiğinde. New York Polis Departmanı (NYPD), şehrin tamamen elektrikli bir polis filosuna sahip olması için Elon Musk’ın şirketiyle görüşme halinde.

Bu yılın başlarında, bir New York eyalet polis departmanına Tesla Model Y’nin ilk teslimatını aldığı haberleri çıkmış ve hatta polis departmanının kullandığı otomobillerin fiyatları 30.000 dolardan başladığı için 49.990 dolarlık elektrikli otomobilin satın alınması internette eleştirilerle karşılanmıştı. Ancak departman, elektrikli araçların yakıt maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olacağını ve beş yıl içinde araba başına yaklaşık 8.500 dolar tasarruf sağlayacaklarını tahmin ettiğini söylemişti.

Sadece NYPD, Tesla kullanmayı araştıran tek büyük polis gücü değil. 2016’dan beri Los Angeles Polis Departmanı Tesla’ları filosunun bir parçası olması için test ediyor. Geçen yıl Kaliforniya, Fremont’taki polis departmanı, Model S’nin beklentileri karşıladığını veya aştığını, genellikle gazla çalışan polis araçlarına kıyasla üstün performans gösterdiğini söylemişti.

Tesla ve New York Polis Departmanı arasındaki görüşmeler henüz sonuçlanmış değil.

İlginizi Çekebilir Tesla uygulamasında erişim sorunu: Sürücüler araçlarına binemedi

İlginizi Çekebilir Elon Musk, Tesla'dan 687 milyon dolarlık ilave hisse sattı