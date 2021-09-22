TikTok inceleme altında: Çocuklara Covid aşıları hakkında yanlış bilgiler sunuyor

Popüler sosyal medya uygulamasıyla ilgili bir araştırma, TikTok'un çocuklara Covid-19 hakkında yanlış bilgiler sunmak için kullanıldığını ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Haber doğrulama sitesi NewsGuard, TikTok’ta çocukların aşılarla ilgili sahte haberlere ve Covid komplo teorilerine maruz kaldığını bildirdi.

NewsGuard, ağustos ve eylül ayları arasında çalışmasına katılmak üzere ebeveyn izniyle dokuz çocuğu incelemeye aldı. Yaşları dokuzdan 17’ye kadar olan çocuklara bir TikTok hesabı oluşturmaları söylendi.

Katılımcılar iki gruba ayrıldı: Yüksek etkileşim grubundakilerden corona virüsü hakkında çıkan videoları izlemeleri, videolar arasında hızlıca gezinmeleri, içerik oluşturucu profillerine tıklamaları ve yanlış bilgi içeren gönderileri beğenmeleri istendi. Diğer gruba ise gönderileri beğenmeye ve hashtaglere tıklamaya direnmeleri talimatı verildi.

YANLIŞ BİLGİLER HIZLA YAYILIYOR

NewsGuard, yüksek katılımlı grupta olup olmadıklarına bakılmaksızın, 35 dakika içinde çocuklardan biri dışında hepsine Covid-19 ile ilgili yanlış bilgi verildiğini söyledi.

Videolar, aşıların insanları öldürdüğü iddialarını içeriyordu. Ayrıca, hidroksiklorokinin virüse karşı etkili bir silah olduğu ve esmer şekerin tat ve koku alma duyusunu geri getirebileceği de dahil olmak üzere, Covid-19’u tedavi etme konusunda yanlış bilgiler içeren videolar yer alıyordu.

TikTok’a kaydolduktan sadece 23 dakika sonra, düşük katılımlı gruptaki 13 yaşındaki bir çocuğa, aşılandıktan üç gün sonra ölen bir adam hakkında olduğu iddia edilen bir video gösterildi. 20 dakika içinde, TikTok’un algoritması, aşıların tehlikeli veya ölümcül olduğunu ima eden üç video daha sundu.

ŞEFFAFLIK İÇİN YAPTIRIM GEREKEBİLİR

NewsGuard’ın İngiltere’deki genel müdürü Alex Cadier şunları söyledi: “TikTok’un yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmadaki başarısızlığı, tehlike sınırında ve bu sürdürülemez. Yanlış bilgilendirmeye karşı önlem aldığı iddialarına rağmen uygulama, aşı karşıtı içeriğin ve sağlıkla ilgili sahte içeriklerin engellenmeden yayılmasına izin veriyor.

Sosyal medya platformları bu konuda tamamen şeffaf olmayacaksa, Çevrimiçi Güvenlik Yasası gibi yaptırımlar onları zorlamak için tek seçenek olabilir.”

Medya düzenleyicisi Ofcom, uygulamanın geçen yıl 194 milyon videoyu kaldırdığını ve çocukların güvenliği ile ilgili endişelerin yaygın olarak belirtildiğini söyledi.

TikTok ise 2021’in ilk üç ayında coronavirüsü hakkında yanlış bilgi içeren 30.000’den fazla videoyu kaldırdığını bildirdi: “Topluluğumuzun güvenliği ve esenliği bizim önceliğimiz. Ayrıca yanlış bilgi yayan içerik ve hesaplar hakkında harekete geçmek ve aynı zamanda Covid-19 hakkında güvenilir içeriği teşvik etmek için özenle çalışıyoruz.”

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