Time dergisinden 11 yıl sonra dikkat çeken Zuckerberg kapağı: Facebook’u sil

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, şirketi tartışmaların hedefindeyken Time dergisine kapak oldu. Kapakta 'Facebook'u sil' ayrıntısı dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde adı karıştığı skandallarla gündemde olan Facebook zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya devinde yaşanan kriz nedeniyle WhatsApp ve Instagram’ın da dahil olduğu servislere saatlerce erişim sağlanamamıştı.

ABD’li teknoloji devinin kurucusu Mark Zuckerberg, bu süreçte 11 yıl sonra yeniden Time dergisine kapak oldu. O dönem yılın kişisi seçilerek kapakta yer alan Zuckerberg, bu kez şirketine şeffaflıkla ilgili yönetilen eleştirilerle kapağa çıktı.

Zuckerberg’in yakın plan çekimine yer veren dergi, ünlü milyarderin ağzının olduğu bölgeye uyarı bildirimi yerleştirdi. Söz konusu bildirimde, akıllı telefonlarda uygulama kaldırılırken çıkan ibare yerleştirildi. O ibarede ‘Facebook’u sil’ yazısının yer alması dikkat çekti.