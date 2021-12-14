Time dergisinin Elon Musk kapağı ortalığı karıştırdı

Space X ve Tesla'nın kurucusu olan ve son dönemde hem kripto para hem de ABD'deki vergi yasası ile ilgili çıkışlarıyla gündem olan Elon Musk, Time d ergisi tarafından "yılın insanı" seçildi. Ünlü milyarderin derginin kapağına çıkması ise büyük tepki çekti.

Sozcu.com.tr

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300 milyar dolardan fazla serveti olduğu tahmin edilen Tesla’nın ve SpaceX’in kurucusu ve CEO’su olan Elon Musk, Time dergisi tarafından yılın insanı seçildi…

Kapak yaptığı isimlerle ve ‘yılın insanı’ tercihleriyle adından söz ettiren Time dergisinin seçimi ise ortalığı karıştırdı. ABD’de de gündeme gelen ve zenginlere yönelik vergi, sendikalaşma ve Covid-19 ile ilgili açıklamalarıyla tepki çeken Musk’ın yılın insanı seçilmesi büyük tepki çekti.

Time editörleri Musk hakkında, “Palyaço, dahi, vizyoner, şov adamı, endüstrici” yorumlarını yaparken Musk’ın SpaceX, SolarCity ve Tesla gibi ilerici şirketleri kurduğuna dikkat çekildi. Fakat Musk’ın “milyarderler vergisi” olarak da bilinen vergiye karşı olması son dönemde yoğun bir şekilde tartışılıyordu.

Son yıllarda büyük gelir artışına rağmen Musk’ın çok cüzi miktarda vergi ödemesi ABD’lilerin tepkisini çekerken ABD’li senatör Elizanbeth Warren, “Time’ın yılın insanı kararı vergi reformu yapılması gerektiğini gösteriyor. Yılın insanı gerçekten vergi veren ve herkesin sırtından geçinen biri olmamalı” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Clinton döneminde Çalışma Bakanı olarak görev alan Robert Reich da, “Çalışanları sendikalaşırsa hisse seçeneğini almakla tehdit eden bir kişinin” yılın insanı olduğunu söyledi.

DERGİDEN SAVUNMA GELDİ

Öte yandan Musk, 2020 yılında Covid-19 ile ilgili bazı tweetler paylaşmıştı. Musk, Covid-19’un ciddi bir hastalık olmadığını öne sürmüş ve büyük tepki çekmişti.

Twitter üzerinden kendisine sadık bir kitlesi olan Musk, 66 milyon takipçisine verdiği kripto para önerileriyle sık sık gündem oluyordu.

Time dergisi ise, “Bu yıla iyi ya da kötü etki edenleri yılın insanı seçebiliyoruz” diyerek kararın arkasında durduklarını duyurdu.

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