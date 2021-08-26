Türk girişimciden Z kuşağına özel iş platformu: EKOS

Türk girişimci Melis Dural tarafından Boston'da kurulan EKOS isimli networking platformu Z kuşağı için geliştirilen özelliklerle dikkat çekiyor.

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Facebook, LinkedIn, Instagram gibi sosyal medya platformlarına Z kuşağının ilgisi azalırken, Türk girişimci Melis Dural, ABD’nin Boston kentinde EKOS isimli yapay zeka destekli bir profesyonel etkileşim platformu kurdu.

Aralarında Caroline Koç’un da olduğu yatırımcılardan destek alan platform yapay zeka eşleştirme algoritmasına sahip. Böylelikle etki odaklı networking ile içgörüyü merkeze alan etkileşim olanakları sunan platformdaki üyeler, benzer ilgi alanlarına sahip, benzer endüstri dikeylerine ilgi duyan, benzer içerikleri tüketen profesyonelleri bir araya getiriyor. Bu üyeleri pürüzsüz bir şekilde eşleştiren platform kullanıcının tercihine göre video ya da audio masalar (Table) oluşturarak görüşlerini, birikimlerini ve mesajlarını kitleleriyle paylaşabiliyor.

BİLET KESİLECEK

Bu sistem aracılığıyla kullanıcılar oluşturdukları video ya audio “Table”lar aracılığıyla kullanıcılarına seslenmenin önü açılıyor. Platformdaki kurumsal kullanıcılar ise son dönemde pandemi dolayısıyla reflekslerin hızlanmasının da etkisiyle etkinliklerini burada yapabilecek. Platform, bu sayede kurumsal kullanıcıların hedef kitleleriyle iletişime geçmesini amaçlıyor.

Son dönemde kullanılan networking uygulamalarından farklı olarak isteyen kullanıcılar “Table” ya da etkinliklerini biletleyebiliyor. Bu sayede kullanıcılar yeni gelir kanalları yaratabiliyor.

MODERN KULLANICI DENEYİMİ AMACI

Melis Dural, platform ile ilgili olarak, “Son yıllarda hedef kitlesi profesyonel dünya olan ve birçok harika özelliğe sahip sosyal medya platformlarının sayısında bir artış oldu. Ancak anlamlı profesyonel bağlantılar ve bağlantılar arasında anlamlı diyaloglar yoluyla, profesyonellerin ve şirketlerin sorunlarını çözmelerine, yeni yeteneklere erişimlerine ve sosyal öğrenim veya profesyonel etkileşimle iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan bir platform bulunmuyor” diyerek EKOS’un bu boşluğu doldurduğunu söylüyor.

Dural, “EKOS, hepsi alanında başarılı olan platformlarla, temel olarak 3 katmanda farklılaşıyor. Birincisi, içi boş olan profesyonel bağlantı davetleri yerine anlamlı bağlantıları ve anlamlı fikir alışverişi ortamını öne çıkaran bir platform geliştirdik. İkinci olarak, aynı anda video ve audio tabanlı etkileşim sunuyoruz. Son olarak, geleceğin işgücü olan yeni neslin, bir başka deyişle Z Kuşağının beklenti ve gereksinimlerini karşılayan modern bir kullanıcı deneyimi tasarladık” diyor.

Öte yandan platformun gelecek aylarda sınırlı sayıda kullanıcıyla kapalı devre test dönemine gireceği açıklandı.

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