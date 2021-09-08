Twitter yeni özelliğini duyurdu

2006 yılından beri sosyal medyanın önemli platformlarından biri olarak öne çıkan Twitter, yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Platform, kısa zaman önce yayınladığı ufak tasarım değişikliklerinden sonra şimdi de kullanıcıların takipçi listelerini düzenlemelerine izin veriyor.

Sozcu.com.tr

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Twitter’da kullanıcının profilinin açık olması halinde isteyen herkes o kullanıcıyı takip edebiliyor. Hatta kullanıcılar, kendilerini takip etmelerini istemedikleri bir takipçi varsa o kişiyi ancak engelleyerek listelerinden çıkarabiliyor. Ancak sosyal medya platformu bu duruma bir son vermek için kolları sıvadı. Yeni açıkladığı özellik ile kullanıcılar takipçi listelerine rahatlıkla müdahale edebilecek.

Yeni özellik ile kullanıcıların takipçi listelerini düzenlemeleri çok daha kibar bir hal olacak. Platform, attığı bir tweet ile de yeni özelliğini tüm kullanıcılarla paylaştı:

“Kendi takipçi listenizin küratörü olmanızı kolaylaştırıyoruz. Şimdi web üzerinde test ediliyor: Bir takipçiyi engellemeden kaldırın. Bir takipçiyi kaldırmak için profilinize gidin ve ‘Takipçiler’e tıklayın, ardından üç nokta simgesine tıklayın ve ‘Bu takipçiyi kaldır’ı seçin.”

Henüz test aşamasında olan özellik önce masaüstünde kullanıma sunulacak, ardından da mobile gelecek. Platform, ayrıca yeni mesajlaşmalar ile ilgili de yeni güncellemeler üzerinde çalışıyor.

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