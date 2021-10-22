Twitter’dan itiraf: Sağcı medyayı öne çıkarıyormuşuz

Sosyal paylaşım platformu Twitter, yapılan incelemeler sonucunda sağcı medya platformlarını öne çıkardıklarının tespit edildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Twitter yönetimi bugün bir açıklama yaparak, platform üzerinde sağcı görüşe yakın olan haber sitelerini öne çıkardıklarının tespit edildiğini duyurdu.

Sosyal paylaşım platformu yapılan iç incelemeler sonucunda sağ tandanslı haber kaynaklarını öne çıkardıklarını tespit etti. Platformun algoritmasından dolayı böyle bir değişikliğin yaşandığı belirtilirken, algoritmanın nasıl bu içeriklere öncelik verdiği ise inceleniyor.

Almanya, Kanada, Fransa, İspanya, ABD ve Birleşik Krallık’taki 1 Nisan-15 Ağustos 2020 arasındaki paylaşımların incelendiği araştırmada Almanya haricindeki diğer ülkelerde sağ tandanslı platformların öne çıkarıldığı kaydedildi.

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