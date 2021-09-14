Twitter’dan Nicki Minaj’a ayrıcalık: Aşılar hakkında yanıltıcı bilgiler veren tweet’leri engellenmedi

Twitter, COVID-19 aşıları hakkında yanıltıcı bilgiler içeren tweet'leri etiketlemeyi taahhüt etti; ancak şirket, yakın zamanda Nicki Minaj'ın aşının kuzeninin arkadaşını iktidarsız hale getirdiğini iddia eden tweet'lerinin kurallarını ihlal etmediğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Pandemiyle beraber sosyal medya platformları da aşı ve virüs ile ilgili yanıltıcı bilgilerin yayılmaması için mücadele etmeye başladılar.

Twitter, COVID-19 aşıları hakkında yanıltıcı bilgiler içeren tweet’leri etiketlemeyi taahhüt etti; ancak şirket, yakın zamanda Nicki Minaj’ın aşının kuzeninin arkadaşını iktidarsız hale getirdiğini iddia eden tweet’lerinin kurallarını ihlal etmediğini söyledi. Nicki Minaj’ın tweet’lerinin aksine COVID-19 aşısının erkeklerde veya kadınlarda doğurganlık sorununa neden olabileceğine dair bilinen hiçbir bilimsel kanıt yok.

Minaj, 22,6 milyon takipçisine şu şekilde tweet attı: “Trinidad’daki kuzenim aşı almayacak, çünkü arkadaşı aldı ve iktidarsızlaştı. Testisleri şişmiş. Arkadaşının evlenmesine haftalar kalmıştı, şimdi kız düğünü iptal etti. Bu yüzden sadece dua edin ve kararınız konusunda rahat olduğunuzdan emin olun.”

AŞI OLMAYI TEKRAR DÜŞÜNÜN

Minaj, takipçilerine bu bilgilere dayanarak aşı alma kararlarını düşünmeleri gerektiğini söylese de konunun gerçekliği ile hiçbir açıklama gelmedi.

Teknoloji şirketi the Verge’e bir Twitter sözcüsü Minaj’ın tweet’lerinin Twitter kurallarını ihlal etmediğini yazdı. Minaj ise bu esnada aşı konusunda tartışmalı birçok tweet attı.

Twitter, COVID yanlış bilgilerinin platformda yayılmasını önlemek için pek çok aksiyon alıyor. Platform, ağustos ayında insanların COVID yanlış bilgilerini bildirmesine izin veren yeni bir özellik başlattı.

Minaj’ın tweet’i şu anda COVID-19 aşısı hakkında bilimsel bilgiler içermiyor, ancak Twitter’ın Birdwatch programındaki kişiler, tweet’in potansiyel olarak nasıl yanıltıcı olabileceğine dair bir düzineden fazla not bıraktı. Bununla birlikte, Birdwatch şu anda hala sınırlı bir pilot uygulamada, yani Twitter kullanıcılarının önemli bir çoğunluğu bu doğrulama kontrollerini göremiyor.

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