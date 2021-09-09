Twitter’dan Türkiye’deki kullanıcılara yeni özellik

Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram ve Snapchat gibi uygulamalarla rekabet içinde olan Twitter, yeni bir özelliğin önce Türkiye'de deneneceğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Twitter Reactions (Tepkiler) özelliğinin sınırlı bir süre için özel olarak Türkiye'de deneneceği bilgisi verildi.

Sozcu.com.tr

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Twitter, Reactions (Tepkiler) isimli yeni özelliğini sınırlı bir süre için özel olarak Türkiye’de deneneceğini duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, “Bir beğeni her zaman *tüm hisleri* karşılamadığından, insanlara bir tweet hakkındaki duygularını hızlı ve kolay bir şekilde paylaşmaları adına yeni bir yol sağlamak için bir dizi emoji ekledik” denildi. Emojiler arasında gülen yüz, şaşırmış yüz, alkış, üzgün yüz ve kırmızı kalp bulunuyor.

Yapılan basın açıklamasında, “Twitter çok çeşitli insanlara, kültürlere ve topluluklara sahiptir. Bu nedenle, evrensel olarak tanınan ve insanların tweetler hakkında ifade etmek istediklerini temsil eden ve nihayetinde daha anlamlı konuşmaları teşvik eden emojiler bulmaya çalıştık” denildi.

Kullanılan emojiler hakkında araştırma yaptıklarını ve insanların tweetleri okurken hissettikleri en önemli duyguların “eğlenmiş” ve “meraklı” olduğunu öğrendiklerini aktaran Twitter, “‘Hayal kırıklığı’ ve ‘öfke’ aynı zamanda insanların tweetleri okurken hissettikleri yaygın duygular olsa da ve bazı insanlar tweetlere katılmadıklarını ifade etmek istese de şu anda bunları emoji reaksiyonları olarak dahil etmiyoruz” açıklamasını yaptı.

TWITTER TEPKİLER NASIL ÇALIŞACAK?

Tepkiler’i görüntülemek için, insanlar Beğen düğmesine uzun süre basabilir ve bir tweet hakkında ne hissettiklerini göstermek için bir emoji seçebilir veya sadece Beğen düğmesine dokunarak tweetleri beğenmeye devam edebilirler.

Tepkiler (Reactions) özeliği, yalnızca Türkiye’de, iOS için Twitter, Android ve Twitter.com’da sınırlı bir süre için kullanılabilecek. Bu özelliğin gelecek günlerde herkesin kullanımına sunulacağı da kayıtlara geçti.

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