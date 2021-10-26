Üç yılda dört kez telefonu ele geçirildi: Hayalet tarafından soyulmak gibi

Zero-Click (Sıfır-Tıklama) denilen yöntemle telefonunun hackerlar tarafından ele geçirildiğini öğrenen New York Times'ın Beyrut Büro Şefi Ben Hubbard, başına gelenleri, "Bir hayalet tarafından soyulmak gibi" şeklinde yorumladı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ın Beyrut Büro Şefi Ben Hubbard, son üç yıl içinde dördüncü kez hacker saldırısının hedefi oldu.

Suudi Veliaht Prensi Selman’la ilgili bir kitap da yazan Hubbard, işi gereği başta Suudi Arabistan olmak üzere pek çok hükümet yetkilisi ile irtibat halinde. Haber kaynaklarının kimliklerini gizli tutmaya özen gösteren Hubbard, iPhone’unun bir kez daha ele geçirildiğini öğrendiğinde büyük şok yaşadı.

Hubbard, Citizen Lab araştırmacılarıyla kurduğu temasın ardından, Zero-Click (Sıfır-Tıklama) denilen sistemle telefonunun ele geçirildiğini öğrendi. Söz konusu yöntem kişinin herhangi bir eylemde bulunmamasına rağmen hedef olması şeklinde açıklanıyor.

NSO GROUP REDDETTİ



Hubbard, söz konusu durumla ilgili yaptığı açıklamada, “Bir hayalet tarafından soyulmak gibi” ifadesini kullandı.

Hubbard, İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımına benzer bir yöntemle hedef olurken, söz konusu şirket kendi yazılımlarının kullanıldığı iddiasını reddetti.